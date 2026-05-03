碩士學歷60歲老將竟成低薪AI訓練師！「高年級生的AI轉型」殘酷真相

摘要 AI浪潮加速資深勞工分化：一群人選擇提前退休，另一群高學歷專才則在求職受挫後，轉至低薪AI訓練工作。專家指出，AI削弱職場自主權，加上財務條件差異，成為關鍵分水嶺。如何推動更人性化的AI轉型，避免高齡人才邊緣化，成為新課題。

面對AI浪潮衝擊，許多資深員工選擇不再投身學習新技術，而是提前躺平，開啟退休生活。《華爾街日報》觀察，這些人在過去數十年間經歷個人電腦、網路、智慧型手機技術轉型，當AI時代來臨時，部分老將選擇將之視為職涯終點。

工作變多，員工有財務底氣加速離職

例如，68歲的內容策略師米歇爾（Luke Michel）曾在1980年代歷經桌上排版革命，隨後又面對網路出版轉型，當任職的癌症研究所提供提前退休方案時，他決定提前兩年離職。

原因是他認為投入大量精力學習新的AI專業術語、技能並不值得，儘管他也在用AI工具Claude學習西班牙語，但他不想為了「達成別人的目的」而在職場上疲於奔命，寧可把體力花在志工服務和藝術愛好上。

退休心理學專家羅拉（Robert Laura）指出，當員工的自主權受到挑戰，同事紛紛離職，或是不認同公司方向，通常會選擇退出，而AI正是巨大的干擾因素，它打破資深員工長期建立的專業自主權和工作節奏。

同時，公司因購併或轉型而強制導入AI時，往往也使工作量激增，員工在每週40小時工作以外，還得額外花20小時接受培訓，會直接加速其逃離。

加上房產增值、股市長紅提升報酬所帶來的財務安全感，是這群人敢於退休的底氣。美國勞工統計局今年3月的最新數據也顯示，55歲以上美國人參與勞動的比例已降至37.2％，創下20多年以來的最低點。

兩極化！另一群高階人才淪AI打工仔

然而，相較於主動求去，還有一群擁有高學歷、數十年經驗的高階資深專業人士，在求職市場碰壁後，把「AI訓練師」視為維持生計的最後避風港。

《衛報》指出，他們運用自身在法律、醫療、程式開發的專業知識，標註、評估並優化AI模型，教導AI像人類一樣思考與回答。

例如，曾為銀行、製藥公司設計軟體系統，並擁有資訊管理碩士學位，現年60歲的西里洛（Patrick Ciriello），2023年失業後，投遞數百份履歷皆石沉大海，2024年獲得一份「內容寫手」合約，後來發現是為Google旗下的AI工具Gemini標註錯誤。

目前西里洛正為Meta訓練模型，時薪僅20美元（約合新台幣629元），遠低於過去，只能勉強支付房租與保險。他直言，可能永遠無法退休，因為還得為殘疾的兒子存信託基金。

AI公正轉型急迫！讓資深員工不被邊緣化

這顯示，AI時代的資深勞工正出現兩極化現象。有積蓄的人大可選擇退休；失去積蓄與地位的人，則只能在AI訓練體系的底層，用最後的專業餘熱餬口。

對此，跨國會計師事務所安永建議，政府和企業有責任推動「AI公正轉型」，應設計更簡單、透明且具備人性化支持的AI產品，才能確保長者不被AI邊緣化。

資料來源：WSJ、The Guardian、The Independent、安永

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