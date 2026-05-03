輝達跨入實體AI 亞洲供應鏈出現爆發性成長

彭博資訊報導，輝達（Nvidia）與亞洲供應鏈深度整合，其生產成本中的亞洲供應商占比已從約65%躍升至90%，合作範圍也從半導體拓展至機器人與智慧駕駛等「實體（物理）AI」領域，帶動LG電子、南亞科及德賽西威等亞洲企業股價與營收一同出現爆發性成長。

隨著亞洲地區進一步整合進輝達的商業生態系，受惠於與這家AI晶片巨頭建立業務夥伴關係的亞洲股票名單愈來愈長。光是過去一周，南韓的LG電子、台灣的南亞科技，以及中國的惠州德賽西威汽車電子和上海博泰悅臻電子，都因為與這家美國晶片設計商結盟、參與供應鏈或進行產品合作的消息，成為最新一批股價大漲的公司。

其中有些公司在業界或本國以外市場，其實相對鮮為人知，而投資人對這些公司的熱情，提醒了人們由輝達引發的需求是如何影響整個亞洲科技供應鏈的股票表現。

根據彭博彙整的數據，亞洲供應商目前約占輝達生產成本的90%，高於去年的約65%。這家晶片設計商的產品出現爆發式增長，對亞洲合作夥伴的依賴因而只增不減。

瑞聯銀行（Union Bancaire Privee）董事總經理凌偉森（音譯）表示，像輝達這樣的跨國科技公司，對亞洲供應鏈的依賴勢必日益加深，實體AI將在已經火熱的需求之上再添動力。

輝達近年來不斷擴大亞洲合作夥伴名單，主要是透過與SK海力士和三星電子等供應商建立更深層、以晶片為核心的關係。雖然這些夥伴關係集中在擴展AI運算能力，但在亞洲區最新一波的行動顯示合作關係已從半導體轉向實體AI，包括機器人技術。

輝達進軍實體AI，將影響力從晶片延伸到現實世界，等於也把亞洲定位為這個擴張過程中的關鍵夥伴。彭博行業研究策略師陳明康（Marvin Chen）表示，隨著全球AI建設持續進行，日益增長且擴大的需求為各行各業創造機會，讓更多科技供應商加入供應鏈，意味著科技密集型的北亞市場可能會繼續表現優異。

從最新公布的財報來看，從Meta到亞馬遜、微軟和字母等科技大廠，仍繼續擴大AI相關支出，輝達在這些資本支出中仍占一席之地，鴻海則一直是穩定的次要受惠者。三星電子和SK海力士交出的優異財報更是受惠於AI的明證。

Gama資產管理公司投資組合經理狄‧梅洛指出，亞洲的科技基礎具有結構性的重要優勢，特別是當AI在半導體、零組件、伺服器及更廣泛的硬體基礎設施中創造新需求時，「亞洲已經發展出製造先進半導體與機器人的深厚經驗及供應鏈，這為實現實體AI奠定了穩固的基礎」。