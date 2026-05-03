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伊朗油輪躲過美軍封鎖！突現蹤亞洲這國外海 載190萬桶石油神隱1個月

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伊朗油輪躲過美軍封鎖！突現蹤亞洲這國外海 載190萬桶石油神隱1個月

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
追蹤油輪的商業情報服務機構TankerTrackers指出，一艘隸屬伊朗國家油輪公司的超級油輪躲過美軍監控與封鎖，將超過190萬桶原油運往遠東。圖/擷自@TankerTrackers在X的照片
追蹤油輪的商業情報服務機構TankerTrackers指出，一艘隸屬伊朗國家油輪公司的超級油輪躲過美軍監控與封鎖，將超過190萬桶原油運往遠東。圖/擷自@TankerTrackers在X的照片

土耳其國家通訊社安納杜魯新聞社報導，一艘隸屬伊朗國家油輪公司（NITC）的超級油輪躲過美軍監控與封鎖，將超過190萬桶原油運往遠東。

根據追蹤油輪與原油運輸的商業情報服務機構TankerTrackers.com 3日指出，這艘名為「巨大號」（HUGE，編號 9357183）的超大型原油運輸船（VLCC），載有超過190萬桶、價值近2.2億美元（約台幣70億）的伊朗產原油。

TankerTrackers.com指出，巨大號3月20日從馬六甲海峽啟程、標示航向伊朗起，便關閉船舶自動識別系統（AIS），從公開監控畫面中消失長達月餘。

直到大概1周多以前，巨大號在斯里蘭卡外海被重新目擊；最新航跡顯示，該船目前正穿越印尼龍目海峽，朝廖內群島方向航行。這代表它先前標示自馬六甲海峽前往伊朗的西向航程，已轉為朝亞洲東側水域移動。

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