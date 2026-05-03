中資疑「假併購真移民」 日本設施遭收購爆欠薪亂象

日本知名飯店突然停業，媒體調查發現，一家由中國出身社長經營的公司，近年大量收購日本飯店與長照機構，至少37處設施遭併購，其中24處已停業或歇業。前員工爆料，相關操作疑似以投資換取經營管理簽證，導致員工遭欠薪、照護中斷等亂象。

位於千葉縣銚子市，以可以看到庭園的露天溫泉與新鮮現捕海鮮聞名的「新大新飯店」去年11月起突傳出聯絡中斷的情況，大批訂房旅客向觀光協會詢問，當時曾引發媒體報導，結果不了了之，實際內情近日被日媒揭露。

TBS電視台報導，「新大新飯店」在2024年遭到收購，儘管社長聲稱因為設備老舊，要進行大規模修繕，預計今年春天重新開幕，但電視台記者今年4月實地查訪，現場仍未見施工跡象，持續張貼「本日休館」公告。

進一步調查顯示，這家由中國出身社長營運的公司自2020年起，以關東地區為中心，大舉收購飯店與長照設施，數量至少達37處。然而，其中至少24處已停業或關閉，營運亂象頻傳。

在千葉縣船橋市，一間2023年被收購的長照機構因資金周轉困難，2025年10月停業並最終歇業，15名使用者被迫轉往其他機構。前設施長指出，公司長期拖欠房租與水電費，甚至無力支付員工薪資，員工頻問何時發薪，他只能無奈回應「對不起，我也不知道」。

類似狀況也出現在神奈川縣。當地一間長照機構於2022年被收購，於2025年9月關閉。前設施長透露，早在關閉數月之前，公司已削減營運資金，主管稱「是社長決定的」，財務早有問題。

多名前員工受訪指出，公司以低價約100萬至500萬日圓（新台幣20至100萬元）收購設施後，再以少則4000萬日圓、高則8000萬，甚至銀座地段1億日圓等高價轉售給中國投資者。

多名員工證詞指出，社長是中國出身者，公司先收購日本的飯店與照護設施，再高價轉賣給中國籍業主，並由該公司繼續負責營運，「就算跟社長說，公司赤字太多，併購不可行，也會被回說『只要地段好就買』，誰也無法阻止」。

這些虧本併購實際目的何在，調查發現，該公司在北京舉辦的投資說明會廣告，上面寫有「移民」、「永住簽證」、「照護設施」等文字。

報導指出，前員工爆料，社長向投資者宣稱，只要成為飯店或照護設施的業主，就可以取得日本的「經營．管理簽證」，甚至將簽證申請費用納入投資金額之中。也就是說，投資者表面上購買飯店或長照設施，真正目的卻是以「經營．管理簽證」取得在日居留資格。

對於相關質疑，社長面對媒體追問時未正面回應，僅表示需與律師討論。代理律師則書面回覆稱，飯店將於確定開幕時間後公告，並強調薪資問題「幾乎已解決」；至於是否涉及簽證操作，僅稱「與一般企業併購無異」。

然而，受影響的員工仍持續控訴。船橋市一名歇業的前設施長表示，目前仍有約240萬日圓薪資未領，「大家那麼努力工作，真的無法接受這種結果」。