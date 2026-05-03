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阿聯退出OPEC+生效 沙、俄等7國首議新配額

中央社／ 維也納2日綜合外電報導

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）其中7個成員國將於明天舉行線上會議，這是阿拉伯聯合大公國宣布退出後，OPEC+首次就產量配額作出決策。

法新社報導，阿聯是全球主要產油國之一，因不滿產量配額而於4月28日宣布決定退出石油輸出國組織（OPEC）及其擴大機制OPEC+，並於5月1日生效。阿聯的退出，使得中東戰爭引發的油價壓力進一步升溫。

鑒於OPEC和OPEC+至今尚未對阿聯的退出公開表態，阿爾及利亞、伊拉克、哈薩克科威特、阿曼、俄羅斯與沙烏地阿拉伯會後的聲明基調，必將引發市場關注。

● 配額調整與市場反應

市場普遍已提前反映這次決策。全球風險管理公司（Global Risk Management）首席分析師拉斯穆森（Arne Lohmann Rasmussen）指出，外界預期這7國將把日產配額提高18萬8000桶，這與3月和4月宣布增加20萬6000桶的幅度類似，但已扣除分配給阿聯的部分。

然而，雖然紙面上的配額會上調，對實際產量影響恐有限。

能源商情公司Rystad Energy的分析師瓦利亞（PriyaWalia）表示，3月OPEC+總產量降至每日2768萬桶，遠低於當月3673萬桶的配額，而短缺約900萬桶主要是因中東戰爭造成出口中斷，而非自願性減產。

伊朗為報復美國、以色列攻擊而封鎖荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），衝擊到伊拉克、科威特、沙烏地阿拉伯的出口。

伊朗雖屬OPEC+成員，但未受配額限制，而其出口目前受到美國報復性封鎖。

而OPEC+第2大產油國俄羅斯，則是這波局勢的最大受益方。不過，儘管能源價格大漲，俄羅斯因本身在烏克蘭的戰爭持續，產量依然難達現有配額水準。

● 阿聯退出影響深遠

數據分析公司Kpler分析師巴克（Amena Bakr）指出，阿聯退出對OPEC來說是「非常重大的事件」，影響力遠超以往卡達或安哥拉先後於2019與2023年的退群。

阿聯未退出前是OPEC+第4大產油國，擁有大量未開發產能，這成為該組織調節市場時的重要槓桿。

阿聯近年來大舉投資基礎設施，國營阿布達比國家石油公司（ADNOC）計劃2027年將日產量提升至500萬桶，遠高於先前約350萬桶的配額。

這讓阿聯成為低成本、有競爭力的產油國，不僅恐削弱沙烏地阿拉伯及盟友調控市場的影響力，也可能引發伊拉克、哈薩克等成員國效法「退群」的連鎖反應。

科威特 哈薩克 俄羅斯

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