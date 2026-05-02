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這檔記憶體股發布亮麗財報「先假摔」又噴上新天價 分析師看旺後市
記憶體大廠SanDisk股價5月1日擺脫早盤頹勢，盤中衝上1,189.24美元的歷史新天價，儘管終場漲幅收斂至逾8%，以1,187美元作收，仍創收盤新高，也展現記憶體類股的狂潮保持不墜。
SanDisk 4月30日發布上季財報，營收與獲利均超乎預期，也看旺本季財測，成推升股價的主因。展望後市，分析師更預估還有進一步的上漲空間。
該公司執行長格克勒說，正轉換到新商業模式，即「有堅定財務承諾支撐的多年客戶互動關係」，可望強化其定價權。該公司上季已簽訂三項客戶協議，本季迄今已敲定兩項。
對此，投銀Jefferies分析師柯提斯表示，上季的三項協議價值至少420億美元，隨著記憶體市場持續緊俏，交易價值可望持續擴大。
柯提斯指出，新的商業模式，給予SanDisk與投資人更高的能見度，也強烈暗示超大規模雲端業者願意以現行價格簽訂協議。他也說，由於市場持續吃緊，SanDisk預期的短期毛利率上看80%，不過只是短期的「地板」，意味還有衝高空間。
伯恩斯坦分析師紐曼表示，近來簽訂的五項新協議，已占SanDisk至明年初逾三分之一的出貨需求，而這些協議儘管期限不一，但最長達五年，有望賦予該公司長期穩定性，同時支撐獲利走高。
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