蘋果Mac mini 漲200美元

蘋果（Apple）將 Mac mini 桌上型電腦起售價從599美元調漲至799美元，主要因應AI需求驅動的庫存短缺以及處理器供應吃緊。在台灣，起跳價因而由19,900元上升至26,900元。

蘋果在各國均下架入門款、儲存空間256 GB的桌上型電腦Mac mini，最低規格改成512 GB版本。

256 GB款式停賣之前，在多數通路已售罄。其他配置的Mac mini，從蘋果線上商店訂購仍需數周甚至數月才能到貨，且在零售實體店面的供應也相當有限。

蘋果執行長庫克日前在蘋果法說會上表示，短缺和系統單晶片（SoC）有關，他所指的就是台積電代工的M4處理器。他說：「供應受限主因是生產我們SoC的先進製程產能有限。」他說，另一個因素是消費者為了執行AI，正瘋搶Mac mini和Mac Studio。

庫克說：「這些是執行AI和代理工具極佳的平台，客戶對此的認可比我們預期地還快，因此我們看到需求比預期好。」他說，起售價同為599美元的MacBook Neo，需求也比預期強勁。

庫克說，Mac mini和Mac Studio「可能需要幾個月的時間才能達成供需平衡」。科技媒體MacRumors資深編輯羅西諾（Joe Rossignol）率先注意到入門款Mac mini已停賣。

這兩款設備都配置足夠的記憶體，以便在電腦主機本身流暢執行大型語言模型，減少對雲端的依賴。蘋果計劃今年在休士頓開始生產部分Mac mini機型，這代表生產重心正從亞洲轉移。蘋果2月表示，正和鴻海合作在休士頓為 Mac mini電腦開闢新的組裝線，以因應當地需求。

蘋果在3月調漲了部分其他Mac的價格，調高了幾款MacBook Pro和MacBook Air的起售價。