美股投資盛宴 五原因催動

伊朗戰爭邁入第十周，美股標普500、那斯達克和費城半導體指數1日收盤卻齊創新高。外媒綜合分析師看法歸納五原因，解釋美股為何在戰爭陰影下還牛氣沖天。

一、AI投資熱潮方興未艾

投資人普遍對AI創新滿懷憧憬，壓過對地緣政治衝突的憂慮。引領這波熱潮的公司，像OpenAI或Anthropic，許多尚未上市。但蘋果、微軟、Alphabet、亞馬遜、特斯拉、輝達及臉書母公司Meta，都積極投資AI相關計畫。

二、美國受戰爭衝擊較小

美伊戰爭封鎖荷莫茲海峽，能源短缺對仰賴進口的亞洲和歐洲衝擊較大。能自行開採化石燃料的美國，經濟影響相對輕微。因此，國際貨幣基金（IMF）等機構預測，美國成長不僅比對手國快速，今明兩年還會擴大領先差距。

三、企業獲利表現耀眼

彭博數據顯示，4月來已發布第1季財報的標普500成分股公司中，近80%的獲利超越華爾街預期，部分反映大型科技公司實力，但科技業以外的許多公司表現也不俗。多數分析師預期這股趨勢持續，AI帶動生產力提升是理由之一。

四、市場抗跌韌性增強

聯博分析師團隊在研究報告中指出，過去50年發生的八場重大衝突期間，標普500指數通常在戰爭爆發之初震盪走低，但「衝突發生一年後，標普500平均上漲7%」，如今股市再度展現韌性。

五、泡沫爆破前的盛宴

所謂「韌性」也可能反映市場的自滿與無知。更精確而言，這個巨大泡沫，目前仍被三種投資心態合力撐起：「除此（股票）之外別無選擇」（TINA）、「害怕錯過」（FOMO）獲利良機，及押寶「川普總是畏縮」（TACO）必會撤銷激進政策，所以逢低買進。