聽新聞
0:00 / 0:00

美股投資盛宴 五原因催動

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電

伊朗戰爭邁入第十周，美股標普500、那斯達克和費城半導體指數1日收盤卻齊創新高。外媒綜合分析師看法歸納五原因，解釋美股為何在戰爭陰影下還牛氣沖天。

一、AI投資熱潮方興未艾

投資人普遍對AI創新滿懷憧憬，壓過對地緣政治衝突的憂慮。引領這波熱潮的公司，像OpenAI或Anthropic，許多尚未上市。但蘋果、微軟Alphabet亞馬遜、特斯拉、輝達及臉書母公司Meta，都積極投資AI相關計畫。

二、美國受戰爭衝擊較小

美伊戰爭封鎖荷莫茲海峽，能源短缺對仰賴進口的亞洲和歐洲衝擊較大。能自行開採化石燃料的美國，經濟影響相對輕微。因此，國際貨幣基金（IMF）等機構預測，美國成長不僅比對手國快速，今明兩年還會擴大領先差距。

三、企業獲利表現耀眼

彭博數據顯示，4月來已發布第1季財報的標普500成分股公司中，近80%的獲利超越華爾街預期，部分反映大型科技公司實力，但科技業以外的許多公司表現也不俗。多數分析師預期這股趨勢持續，AI帶動生產力提升是理由之一。

四、市場抗跌韌性增強

聯博分析師團隊在研究報告中指出，過去50年發生的八場重大衝突期間，標普500指數通常在戰爭爆發之初震盪走低，但「衝突發生一年後，標普500平均上漲7%」，如今股市再度展現韌性。

五、泡沫爆破前的盛宴

所謂「韌性」也可能反映市場的自滿與無知。更精確而言，這個巨大泡沫，目前仍被三種投資心態合力撐起：「除此（股票）之外別無選擇」（TINA）、「害怕錯過」（FOMO）獲利良機，及押寶「川普總是畏縮」（TACO）必會撤銷激進政策，所以逢低買進。

歐洲 美股 亞馬遜 Alphabet 美伊戰爭 那斯達克 OpenAI 微軟 荷莫茲海峽 伊朗戰爭

延伸閱讀

美股無視戰雲和Fed偏鷹再創新高 下周決戰AMD在內百家財報和就業數據

海外股票 ETF 人氣旺 美股商品受寵 單周增近5萬人

主動式美股 ETF 有戲 00997A、00988A近一周漲勢亮眼

封鎖中東動脈／美伊戰事未解 衝擊AI發展前景

相關新聞

美股攻頂 本周聚焦就業 專家：勞動市場強韌將有助紓解市場疑慮

美國股市無懼波斯灣戰爭風險和聯準會（Fed）立場轉趨偏鷹的壓力，標普500指數、那斯達克綜合指數、費城半導體指數1日收盤再創新高。本周能否延續這股強大韌性，就看後續財報和最新就業數據能否繼續為美股添注

Fed官員放鷹 不應傾向降息 卡斯哈里：若中東衝突拖延 升息是必要之舉

三位反對聯準會（Fed）在上周會後聲明出現暗示未來降息措辭的決策官員，1日齊聲放鷹，認為伊朗戰事引發的油價衝擊正在發酵，意味Fed應明確表示不再傾向降息。

不敵油價漲勢 美廉航「精神航空」熄燈

美國廉價航空公司精神航空二日宣布，已全面取消所有航班，啟動「有序結束營運」的程序，原因是近幾周燃油價格飆漲使該公司別無選擇。

這檔記憶體股發布亮麗財報「先假摔」又噴上新天價 分析師看旺後市

記憶體大廠SanDisk股價5月1日擺脫早盤頹勢，盤中衝上1,189.24美元的歷史新天價，儘管終場漲幅收斂至逾8%，以1,187美元作收，仍創收盤新高，也展現記憶體類股的狂潮保持不墜。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

Meta收購新創 揮軍機器人

臉書母公司Meta Platforms已收購人工智慧（AI）新創公司Assured Robot Intelligence（ARI），是這家社群網路巨人進軍人形機器人領域的最新舉動。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。