美股攻頂 本周聚焦就業 專家：勞動市場強韌將有助紓解市場疑慮

美國股市無懼波斯灣戰爭風險和聯準會（Fed）立場轉趨偏鷹的壓力，標普500指數、那斯達克綜合指數、費城半導體指數1日收盤再創新高。本周能否延續這股強大韌性，就看後續財報和最新就業數據能否繼續為美股添注支撐動力。

標普500指數1日上漲0.3%，那斯達克綜合指數上漲0.9%，雙雙連續五周收紅。費半上漲0.9%，也再創歷史新高；台積電ADR漲0.4%。

據傳德黑蘭當局已向華府遞交新提案，美國西德州原油期貨聞聲跌至每桶102美元左右，布蘭特原油期貨也下跌 2%，至每桶108.17美元。

The Sevens Report創辦人艾塞耶說：「就美伊局勢而言，簡單來說，任何停火協議對市場都是利多，而任何重啟攻擊則會是重大利空。」Nationwide首席市場策略分析師哈克特（Mark Hackett）則說：「空頭基本上已經投降了。」

蘋果1日大漲3.3%。這家iPhone製造商在法說會說，若非先進晶片供應吃緊，上季業績表現可能更好。

晶片短缺也帶動今年晶片和記憶體類股勁揚。英特爾（Intel）是上周表現的佼佼者，漲幅達21%，使今年漲幅推升至170%。高通和SanDisk上周也都有兩位數漲幅。

根據FactSet統計，標普500指數成分股企業第1季獲利表現優於預期，整體高出原估值21%，遠高於7.3%的五年平均值。第1季獲利平均成長率為27%，創下2021年以來最高水準。

本周標普逾100家成分股企業將公布財報，例如曾經的AI飆股Palantir、迪士尼和麥當勞。超微（AMD）的財報也將是焦點。

此外，如果5月8日的就業報告顯示勞動市場依舊強韌，或許能紓解投資人對經濟展望走弱的疑慮。Explosive Options創辦人兼首席選擇權分析師蘭格（Bob Lang）認為，就業數據強勁對股市而言可能是個好消息，但他預料這對利率前景不會有太大影響。

市場已調整對Fed利率走向的預期。今年初原本預期會有兩次降息，但最近的聯邦基金利率期貨的定價顯示，直到明年降息的可能性都微乎其微。