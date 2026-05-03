Fed官員放鷹 不應傾向降息 卡斯哈里：若中東衝突拖延 升息是必要之舉

三位反對聯準會（Fed）在上周會後聲明出現暗示未來降息措辭的決策官員，1日齊聲放鷹，認為伊朗戰事引發的油價衝擊正在發酵，意味Fed應明確表示不再傾向降息。

明尼亞波利聯準銀行總裁卡斯哈里（今年有投票權）發表文章說：「我認為FOMC提出的政策展望應是，下一次利率變動可能是降息，也可能是升息，視經濟情勢變化而定。」「這在當前能稍微緊縮金融情勢，以因應高通膨情境，避免未來可能需要採取更強硬的貨幣政策來回應。」

卡斯哈里在文章中列舉了中東衝突可能發展的兩種情境。荷莫茲海峽若能很快恢復開放，核心通膨率可能連續三年維持在3%左右。他說，Fed在轉向逐步降息前，可能需在較長一段時間維持利率不變。

若衝突拖延下去，將會推升美國的通膨率和失業率。他說，考量到通膨高於Fed目標已達五年，這可能鬆動長期通膨預期，進而迫使Fed升息以扭轉局面。卡斯哈里針對此情境說：「升息是必要之舉，甚至可能需要連續升息，即使冒上勞動市場進一步走弱的風險也是如此。」

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克（今年有投票權）另發表一份新聞稿說，今年以來經濟表現強韌，而油價上漲更增加了廣泛的通膨壓力，「2026年經濟展望的不確定性增加，也讓未來的貨幣政策路徑更不明確。考量到目前的展望，我認為這種明顯的寬鬆偏向已不再合適」。

達拉斯聯準銀行總裁蘿根（今年有投票權）則說，「中東衝突增加了供應鏈長期或反覆中斷的可能性，這可能製造進一步的通膨壓力」。

卡斯哈里、哈瑪克和蘿根上周雖支持Fed維持利率不變的決定，但反對政策聲明中暗示Fed傾向重啟降息的措辭。

作為全球能源運輸要道的荷莫茲海峽遭封鎖，已使國際油價連續數周高於每桶100美元。美國汽車協會（AAA）數據顯示，上周五美國零售汽油價平均每加侖4.39美元，是2022年俄羅斯入侵烏克蘭以來最高點，遠高於這次伊朗戰爭之前的2.98美元；如今加州更達到每加侖6.06美元。

Inflation Insight總裁謝里夫指出，儘管目前仍處於「早期階段」，但在6月的下次會議前，Fed可能會看到5月通膨率超過4%。