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美調高銷歐車關稅至25%

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

美國總統川普1日宣布，本周將把歐盟銷美的汽車與卡車關稅，從15%調升至25%，理由是歐盟未完全遵守雙方貿易協議，並強調在美國本土生產的車輛可免關稅，藉此施壓車廠加速赴美設廠。

美國和歐盟去年夏季達成貿易協議，把川普對歐盟進口到美國的絕大多數商品徵收的高額關稅降低至15%。

今年2月，川普援引「國際緊急經濟權力法」（IEEPA）對貿易夥伴徵收對等關稅的權力，已被最高法院推翻。但去年川普政府也曾以國安風險為由，依1962年貿易擴張法第232條，對進口美國汽車和某些汽車零件普遍課徵25%關稅，這些關稅至今仍然有效。白宮表示，川普如今將依據第232條，提高從歐盟進口的汽車關稅。

歐洲議會貿易委員會主席朗吉稱此舉令人無法接受，批評美國違背承諾，歐洲議會目前仍恪守「蘇格蘭協議」，並正致力於完成相關立法工作。然而在歐盟履行承諾的同時，美方卻不斷違背承諾。朗吉提到的「蘇格蘭協議」即為去年歐盟與美國在蘇格蘭登拜里達成的貿易協議。

法新社指出，在歐盟汽車出口中，德國的占比相當大，故德國汽車業可能首當其衝。

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