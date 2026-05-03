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Meta收購新創 揮軍機器人
臉書母公司Meta Platforms已收購人工智慧（AI）新創公司Assured Robot Intelligence（ARI），是這家社群網路巨人進軍人形機器人領域的最新舉動。
Meta發言人宣稱，ARI「位於機器人AI智慧的前沿」，開發機器人適用的AI模型，「賦予機器人在複雜互動環境下，理解、預測、適應人類行為的能力」。
由共同創辦人平托（Lerrel Pinto）與王曉龍（Xiaolong Wang）領導的ARI團隊，將加入Meta超級智慧實驗室（MSL）部門，並與去年推出的Meta機器人工作室（MRS）合作研發人形機器人基礎技術，協助Meta把用於機器人控制與自我學習的模型與前沿技術，設計得能控制全身人形機器人。
Meta正大舉投資未來可像真人一樣移動，並輔助諸多體力活的人形機器人。特斯拉、Google、亞馬遜等科技巨人正積極投入這個新興領域。
王曉龍曾擔任輝達研究員，平托曾參與創辦Fauna Robotics但2025年離開。亞馬遜今年3月收購Fauna。
Meta發言人表示，ARI加入Meta機器人團隊的終極目標，是借助ARI技術發展人形機器人軟硬體及其他相關技術，將來開放給其他公司使用，希望提供人形機器人賴以運作的基礎，媲美Google的Android作業系統與高通（Qualcomm）晶片對智慧手機產業的重要性。
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