波克夏現金水位再創高 亞伯接班後繳出首份成績單 上季獲利增18%

波克夏公司（Berkshire Hathaway）2日公布上季財報，為執行長亞伯自「股神」巴菲特手中接班後，所繳出的第一份成績單。該公司的現金部位達到創紀錄的3,973億美元，反映大型收購標的難覓以及連續14季淨賣出股票。

路透報導，波克夏上季（第1季）營業利益較去年同期躍增18%至113.5億美元，或每A股大約7,891美元；涵蓋普通股投資收入的淨利，則年增一倍多至101億美元。不過，波克夏較不看重淨利，因為根據會計規則，這包含了該公司未規劃出售股票的未實現損益。

波克夏上季現金規模衝上創紀錄的3,973億美元，原因是淨出售81億美元的持股，為連續第14季淨賣出，也反映出該公司近年來大型收購標的難尋。

波克夏保險事業的承保獲利較前一年激增約29%至17億美元，去年同期這項事業受到洛杉磯野火衝擊。

該公司在上季買回2.34億美元的自家股票，為2024年5月來首度實施庫藏股。這份財報，象徵亞伯正在波克夏留下個人印記，但跡象顯示，投資人對亞伯的領導，似乎並不埋單。

亞伯先前曾表示，他與巴菲特認為波克夏股票的實際價值超越帳面價值，這是他實施庫藏股的原因。波克夏今年來股價挫低6%，相較下，美股大盤標普500指數同期上漲6%。

隨市場主軸日益朝科技股與人工智慧（AI）類股傾斜，與波克夏的保險事業、零售業、及能源、工業、製造業等實體資產明顯有別，更加凸顯亞伯所面臨的接班挑戰。

已第34次參加波克夏股東大會的資金經理人盧恩齊斯說，「亞伯面臨艱鉅挑戰，必須取代史上最偉大的投資人」，「波克夏並不亮眼，也不令人振奮...它不是快速成長的科技股，這才是當前人們搶著上車的股票」。亞伯也缺乏巴菲特的專業選股資歷，然而，截至2月，他掌管了波克夏94%的股票投資，而非將更多責任交付掌管其餘6%的投資經理人威席勒（Ted Weschler）。