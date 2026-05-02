快訊

軍旅生涯恐告終…台日雙國籍役男控連長「當眾羞辱」 軍方回應

獨／爆靠張菲娶走絕美玉女 王中平瞞30年全說了

聽新聞
0:00 / 0:00

「5月賣股走人」是盲從？分析師：今年夏季有理由獲利了結

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
分析師表示，隨著時序進入夏季月份，投資人逢高賣股停利的理由更充分，但所謂「5月賣股走人」的市場俗諺已不合時宜。路透
分析師表示，隨著時序進入夏季月份，投資人逢高賣股停利的理由更充分，但所謂「5月賣股走人」的市場俗諺已不合時宜。路透

分析師表示，隨著時序進入夏季月份，投資人賣股停利的理由更充分，但所謂「5月賣股走人」的市場俗諺早已不合時宜，可扔進垃圾桶了。

彭博市場分析師指出，今夏賣股出場更有道理，原因之一是伊朗戰爭目前看不到盡頭，而戰事拖長只會推升能源價格、助長通膨，加重聯準會（Fed）維持利率不變的壓力，甚至可能反手升息，不利美股後市。

不過，「5月賣股走人」這句投資箴言，在有空調和演算法交易盛行的今天，已不再適用，因為交易演算法不會在夏季離場去度假。

分析師說，這句投資人人耳熟能詳的警語被許多市場人士奉為圭臬，然而，背後的邏輯卻深植於19世紀的倫敦。當時，倫敦金融界菁英會定期在夏季月份撤離悶熱的環境，展開夏日假期，到約莫9月中旬再返回市場。通常在這段暑休期間，不僅交易量萎縮，投資報酬率也欠佳。

但在有冷氣空調和演算法驅動市場交易的今天，那些情況已不再適用。

彭博分析師普薩洛法吉接受MarketWatch訪問時說：「『5月賣股』在19世紀的倫敦言之有理，菁英人士離開交易廳、轉赴夏日別墅度假；但在21世紀，由演算法驅動的市場不眠不休，已讓那句俗諺破功。」

數據也顯示，近年來若依照「5月賣股走人」的建議操作，反而不利。2016年以來，標普500指數5月至10月平均上漲6.9%，比11月至次年4月那六個月平均漲幅6.2%略勝一籌。2025年元旦到4月底，標普500指數跌掉4%，但之後卻一路飆漲到夏末。

伊朗戰爭 Fed 美股

延伸閱讀

戰爭為何無礙美股創高？助漲力量不只 AI、TINA、FOMO 和 TACO

美股就像卡在荷莫茲海峽的船 進退兩難

燃油短缺讓機票變貴還減班 今夏出國面臨最不確定一年

5月1日　美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

相關新聞

「5月賣股走人」是盲從？分析師：今年夏季有理由獲利了結

分析師表示，隨著時序進入夏季月份，投資人賣股停利的理由更充分，但所謂「5月賣股走人」的市場俗諺早已不合時宜，可扔進垃圾桶了。

相對OPEC？能源危機罩頂 經濟學家提出成立「石油買方聯盟」

全球石油與天然氣運輸重要水道荷莫茲海峽，因為伊朗戰爭通行受阻，令各國面臨現代史上最大規模能源危機。麻州大學阿默斯特分校經濟學家塞米努克提出構想：籌組一個與石油輸出國組織（OPEC）反向的買方聯盟，管控

戰爭為何無礙美股創高？助漲力量不只AI、TINA、FOMO和TACO

伊朗戰爭邁入第十周，美股標普500、那斯達克和費城半導體指數1日收盤卻齊創新高。外媒綜合分析師看法歸納出五大原因，可解釋美股為何在戰爭陰影下還牛氣沖天。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

船運業者支付伊朗荷莫茲海峽通行費 美警告恐遭制裁

美國財政部發布警告指出，航運業者若為了安全通過荷莫茲海峽，而向伊朗支付通行費，恐將面臨制裁

美FCC廢30年舊規！星鏈衛星容量可望提升7倍 讓SpaceX卯足全力發射

美國聯邦通訊委員會（FCC）4月30日投票通過修訂衛星頻譜共享機制，旨在提升衛星網速、穩定性和成本。FCC預估，新規有望使SpaceX的星鏈（Starlink）等業者的網路容量增加七倍，並為美國民眾解

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。