船運業者支付伊朗荷莫茲海峽通行費 美警告恐遭制裁

美國財政部發布警告指出，航運業者若為了安全通過荷莫茲海峽，而向伊朗支付通行費，恐將面臨制裁。

美聯社報導，美國財政部外國資產管制辦公室（OFAC）昨天發布的這項警告，進一步升高美伊就荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制權對抗的壓力。承平時期，全球約1/5的石油與天然氣貿易運輸須經由荷莫茲海峽這條戰略水道。

美國與以色列2月28日聯合對伊朗發動攻擊以來，伊朗透過襲擊與威脅船隻，實質上已關閉了荷莫茲海峽的正常航行。隨後，伊朗開始提供部分船隻「安全通行」方案，引導其改道至靠近伊朗海岸的替代航線，並時而收取服務費。

這種「收費站」式的行為，正是美國這次制裁警告的焦點。

外國資產管制辦公室表示，支付要求的形式可能不限於現金，還包括「數位資產、抵銷、非正式換匯或其他實物支付」，甚至包含慈善捐款或向伊朗大使館付款。

警告內容指出：「OFAC發布此警示，目的在提醒美國及非美國人士，若向伊朗政權支付費用或尋求通行保證，以換取安全通過，將面臨制裁風險。無論支付方式為何，這些風險均存在。」