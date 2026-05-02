快訊

要當海賊王？川普稱美軍扣押伊朗船隻「行徑如海盜」：不是鬧著玩

屢屢碰壁後…賴總統突曬抵達史瓦帝尼照 原來是搭這架飛機

聽新聞
0:00 / 0:00

美FCC廢30年舊規！星鏈衛星容量可望提升7倍 讓SpaceX卯足全力發射

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
美國聯邦通訊委員會4月30日投票通過修訂沿用數十年的舊規，有望使星鏈等衛星寬頻供應商的容量增加七倍。美聯社
美國聯邦通訊委員會4月30日投票通過修訂沿用數十年的舊規，有望使星鏈等衛星寬頻供應商的容量增加七倍。美聯社

美國聯邦通訊委員會（FCC）4月30日投票通過修訂衛星頻譜共享機制，旨在提升衛星網速、穩定性和成本。FCC預估，新規有望使SpaceX星鏈Starlink）等業者的網路容量增加七倍，並為美國民眾解鎖逾20億美元的經濟效益。

FCC表示，這次的法規調整考量到現代技術，重點在於更新1990年代晚期制定、對星鏈等新一代非地球同步軌道（GSO）衛星造成束縛的監管框架。FCC主席卡爾稱，改革後的規則可望「在特定地理區域與頻寬範圍內，讓八顆衛星同時提供服務，而非在現行EPFD限制下、僅限一顆衛星」。

卡爾指出，這套沿用數十年的規則正「拖累」新一代衛星網路服務的發展。當年制定的等效功率通量密度（EPFD）規則，限制了衛星系統與地面設備之間可傳輸的能量，當時的設計旨在防止高軌道地球同步衛星與低軌道系統之間，出現無線電訊號干擾。

FCC也說，衛星使用量提升將「立即擴充容量，意味著美國消費者將享有更快的寬頻速度」，「增加可用容量可提升服務品質，或讓競爭對手在使用較小規模衛星星系下，提供相同品質服務，進而為消費者降低價格」。

SpaceX在2024年8月向FCC提交請願書，指現行規則「嚴重地過度限制下一代衛星系統」。這次法規更新，進一步強化SpaceX近期在監管層面的進展。今年1月，FCC已允許該公司另外部署7,500顆第二代星鏈衛星。

此次法規調整也有利於亞馬遜預計在今夏推出的衛星網路計畫Leo，該計畫支持更新頻譜共享政策。亞馬遜副總裁赫斯曼（Brian Huseman）指出，「我們鼓勵全球監管機關支持EPFD現代化，讓衛星寬頻能覆蓋仍缺乏可靠網路連線的數十億人口。此舉可望使寬頻容量提升180%，有望在全球釋放1,000億美元的經濟活動」。

美國 Starlink 星鏈 SpaceX

延伸閱讀

搶太空網路市場 亞馬遜玩收購迎戰SpaceX誰占上風？

昇達科首季低軌衛星營收季增4成　在手訂單達兩季

SpaceX新火箭燒錢150億美元

研調：全球手機直連衛星市場　規模估年增49%

相關新聞

美國防部為擴大運用AI和輝達、微軟簽約 欲設限的Anthropic出局

美國國防部已和輝達（NVIDIA）、微軟（Microsoft）在內多家科技公司達成協議，將擴大在軍事機密網路中使用先進人工智慧（AI）工具。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

船運業者支付伊朗荷莫茲海峽通行費 美警告恐遭制裁

美國財政部發布警告指出，航運業者若為了安全通過荷莫茲海峽，而向伊朗支付通行費，恐將面臨制裁

美FCC廢30年舊規！星鏈衛星容量可望提升7倍 讓SpaceX卯足全力發射

美國聯邦通訊委員會（FCC）4月30日投票通過修訂衛星頻譜共享機制，旨在提升衛星網速、穩定性和成本。FCC預估，新規有望使SpaceX的星鏈（Starlink）等業者的網路容量增加七倍，並為美國民眾解

荷莫茲海峽封鎖後 日本首購俄產原油！油輪將抵愛媛縣

日本經濟產業省官員今天透露，一艘裝載俄羅斯遠東石油和天然氣開發項目「薩哈林2號」所產原油的油輪即將抵達日本，將是在荷莫茲...

美國人流行「進口中國房屋」社群平台出現省錢蓋房攻略

在美國房價高企、建築成本持續上升的背景下，美國中產家庭正興起一股「直接從中國進口房屋與建材」的新風潮。原本主要屬於大型企業採購模式的跨境供應鏈，如今逐漸走入一般家庭，成為不少美國人降低建屋與裝修成本的

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。