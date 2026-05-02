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荷莫茲海峽封鎖後 日本首購俄產原油！油輪將抵愛媛縣

中央社／ 東京2日綜合外電報導
荷莫茲海峽進入封鎖狀態後，日本首次採購俄產原油。圖為伊朗革命衛隊海軍（IRGC）快艇靠近貨輪「埃帕米農達號」（Epaminondas）。 示意圖／美聯社
荷莫茲海峽進入封鎖狀態後，日本首次採購俄產原油。圖為伊朗革命衛隊海軍（IRGC）快艇靠近貨輪「埃帕米農達號」（Epaminondas）。 示意圖／美聯社

日本經濟產業省官員今天透露，一艘裝載俄羅斯遠東石油天然氣開發項目「薩哈林2號」所產原油的油輪即將抵達日本，將是在荷莫茲海峽進入封鎖狀態後，日本首次採購俄產原油。

共同社報導，官員指出，這不屬於因俄羅斯和烏克蘭衝突而實施的歐美經濟制裁的對象。

據經濟產業省官員指出，此次採購方為石油煉油商太陽石油，油輪預計將抵達愛媛縣。據提供船舶位置資訊的網站MarineTraffic顯示，該油輪於4月下旬從薩哈林（Sakhalin）出發。

薩哈林2號（Sakhalin-2）是由天然氣巨擘俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）主導、日本三井物產和三菱商事參與的開發項目。該項目2008年啟動全年產油，從2009年開始也出口液化天然氣（LNG）。日本在「薩哈林1號」開發項目中也擁有權益。

進口俄產原油是日本推進原油採購多元化舉措的一環。雖然此前已確認由出光興產子公司負責運航管理的一艘大型原油油輪於4月下旬通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），但中東產原油運輸恢復的前景仍不明朗。

日本政府一直在努力促使產油國向日本供油，4月已有裝載美國產原油的油輪抵日。此外，應日方要求，墨西哥也表示將出口原油。

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