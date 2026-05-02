美伊戰爭下撐不住？精神航空傳將停飛 美國近25年首家倒閉航空

美國精神航空（Spirit Airlines）預計將在數小時內宣布，自美東時間2日凌晨3時起全面停飛。此舉不僅使其成為美國近25年來首家停止營運的重要航空公司，也成為首家因美伊戰爭推升噴射燃料價格幾近翻倍、最終無法承受成本而停運的航空業者。

CNN報導，精神航空停飛前，噴射燃料價格急升，直接打亂公司擺脫第二次破產重整的計畫。公司曾試圖與川普政府敲定最後紓困方案，但1日談判破局，未能取得資金支撐。

路透報導，精神航空原與貸款方達成協議，預計在春末或初夏前完成第二次破產重整。然而戰爭推高燃料成本，導致財務預估失準，也讓退出破產程序變得更加困難，整體重整計畫因此受挫。這一結果同時衝擊曾提出5億美元紓困構想的美國總統川普。

精神航空律師上周在破產法庭表示，公司已與政府展開「非常深入的討論」，並須取得關鍵債權人團體同意。但知情人士指出，該團體最終拒絕方案，理由是方案將讓政府取得公司絕大多數股權與控制權。

知情人士透露，董事會最終未能就拯救公司達成共識。截至美東時間1日午夜前，公司仍未正式發布停運聲明。一旦停飛，未來數月持票的數百萬名乘客將被迫改訂行程，1萬7000名員工面臨失業，全美航班取消也可能進一步推高機票價格。

川普當天稍早對紓困立場出現保留。他表示，政府仍在評估，但若無法談成「好交易」，就不會出手。他說希望保住工作機會，並透露政府已提出最終方案，將在當天稍晚宣布結果。

報導指出，噴射燃料是航空公司僅次於人力的第二大成本。自美伊戰爭爆發以來，燃料價格幾近翻倍，各航空公司雖透過調漲票價與加收費用因應，但在激烈競爭下難以完全轉嫁成本，廉價航空更難調漲票價。

根據航空分析公司Cirium數據，精神航空5月2日至月底原排定約9000個航班、180萬個座位，等於未來一個月平均每天約300個航班、6萬名乘客將受到影響。