快訊

日軍徵召！台男二戰赴海南島失蹤84年… 弟聲請宣告死亡准了

苦苓列10國家「不宜獨旅」清單 點名1地：錢藏再貼身也沒用

「民歌一代宗師」韓正皓辭世！愛妻鍾少蘭發文：與大家告別啦

聽新聞
0:00 / 0:00

Fed三官員齊發聲明變身「鷹派自走砲」 卡斯哈里警告必要時應連續升息

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
卡斯哈里警告，若中東衝突拖延下去，Fed甚至可能需要連續升息。路透
卡斯哈里警告，若中東衝突拖延下去，Fed甚至可能需要連續升息。路透

聯準會（Fed）三位官員周五表示，他們在本周的政策聲明投下反對票，是因為聲明中不再適合暗示Fed的下一步仍可能是降息。

明尼阿波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里周五發表文章說：「我認為FOMC提出的政策展望應是，下一次利率變動可能是降息，也可能是升息，視經濟情勢變化而定。」「這在當前能稍微緊縮金融情勢，以因應高通膨情境，避免未來可能需要採取更強硬的貨幣政策來回應。」

克里夫蘭聯邦準備銀行總裁哈瑪克周五另發表一份新聞稿說，今年以來經濟表現強韌，而油價上漲更增加了廣泛的通膨壓力。

她說：「2026 年經濟展望的不確定性增加，也讓未來的貨幣政策路徑更不明確。考量到目前的展望，我認為這種明顯的寬鬆偏向已不再合適。」

達拉斯聯邦準備銀行總裁洛根發表新聞稿說，她越來越擔心通膨還有多少會回落至 Fed 2% 目標。她也說，FOMC的政策指引應反映下一次利率變動為降息或升息的風險是均等的。

洛根在周五發表的新聞稿中說：「中東衝突增加了供應鏈長期或反覆中斷的可能性，這可能製造進一步的通膨壓力。」「下一次利率變動升降息都有可能，似乎才是合理的。」

哈瑪克、卡斯哈里和羅根雖然支持維持利率不變的決定，但反對政策聲明中暗示 Fed 傾向重啟降息的措辭。

分歧集中在Fed聲明中提到有關利率「進一步調整的程度和時機」的措辭。Fed去年年底三度降息 1 碼後，官員今年將基準利率維持在 3.5% 至 3.75% 的目標區間不變。這項措辭維持不變，暗示央行最終將恢復降息。

1 月以來，越來越多官員敦促微調聲明，應明確表示 Fed 下一個政策舉動有可能是升息。由於美伊戰爭導致燃料成本高漲，引發物價壓力可能蔓延，並導致原本通膨更加惡化的疑慮。

卡斯哈里、洛根和哈瑪克 3 月以來均表示，中東衝突為經濟展望增添了不確定性。

哈瑪克向來對通膨風險直言不諱，她在 2024 年 12 月就曾投下反對票，反對降息 1 碼。

卡斯哈里則是他任內五度表示異議，他目前是 12 位區聯邦準備銀行總裁中，任職時間最長的一位。他上一次對委員會多數意見投下反對票是在 2020 年，當時他反對聲明中在他看來過度傾向升息的措辭。2017年一年內，他對三次的升息決定均表示反對。

卡斯哈里在文章中列舉了中東衝突可能發展的兩種情境。荷莫茲海峽若能很快恢復開放，核心通膨率可能連續三年維持在 3% 左右，令消費者甚至是勞動市場承受壓力。他說，這可能需要 Fed 在轉向逐步降息前，較長一段時間維持利率不變。

若衝突拖延下去，將會推升美國的通膨率和失業率。他說，考量到通膨高於 Fed 目標已達五年，這可能鬆動長期通膨預期，進而迫使 Fed升息以扭轉局面。

卡斯哈里針對此情境說：「升息是有必要的，甚至可能需要連續升息，即使冒上勞動市場進一步走弱的風險。」

對洛根來說，這是她 2022 年就任達拉斯聯邦準備銀行總裁首度投下反對票。和卡斯哈里一樣，她也指出 Fed 前瞻指引對金融情勢與經濟的作用，並表示指引本身就是一項重要的政策工具。

洛根說：「下一次利率變動升降息都有可能，似乎才是合理的。」路透
洛根說：「下一次利率變動升降息都有可能，似乎才是合理的。」路透

哈瑪克說：「考量到目前的展望，我認為這種明顯的寬鬆偏向已不再合適。」路透
哈瑪克說：「考量到目前的展望，我認為這種明顯的寬鬆偏向已不再合適。」路透

貨幣政策 利率 FOMC

延伸閱讀

聯準會按兵不動但分歧加深 鮑爾稱卸任主席後將繼續留在央行

鷹派當道 市場認定 Fed今年不降息

決策日指南：聯準會料按兵不動 鮑爾去留懸念受關注

決策者對利率走向分歧加劇 華許將接手一個似乎準備反對降息的聯準會

相關新聞

專家警告油市距離「忍受極限點」只剩4周 屆時油價將大幅上漲

石油貿易商與分析家警告，全球石油市場距離「忍受極限點」只有4周，屆時荷莫茲海峽封閉將使全球庫存量低於關鍵水位，油價將大幅上漲到每桶150-200美元。

美國汽油價格漲幅G7之最 開戰以來大漲42%

中東開戰以來，美國燃料價格上漲的速度超過其他G7國家，對美國消費者構成重大打擊。據摩根大通計算，美國汽油價格已上漲42%，高於加拿大及英國的24%及19%，以及義大利的4.6%漲幅。

美股無視戰雲和Fed偏鷹再創新高 下周決戰AMD在內百家財報和就業數據

美國股市無懼波斯灣戰爭風險和聯準會（Fed）立場轉趨偏鷹的壓力，標普 500 指數、那斯達克指數、費城半導體指數周五收盤再創新高。下周能否延續這股強大韌性，就看後續財報和最新就業數據能否繼續為美股添注

蘋果砍掉Mac mini入門款變相漲價 M4晶片供貨跟不上AI消費需求

蘋果（Apple）將 Mac mini 桌上型電腦起售價從 599 美元調漲至 799 美元，因應 AI 需求驅動的庫存短缺以及處理器供應吃緊。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

Fed三官員齊發聲明變身「鷹派自走砲」 卡斯哈里警告必要時應連續升息

聯準會（Fed）三位官員周五表示，他們在本周的政策聲明投下反對票，是因為聲明中不再適合暗示Fed的下一步仍可能是降息。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。