美國人流行「進口中國房屋」社群平台出現省錢蓋房攻略

在美國房價高企、建築成本持續上升的背景下，美國中產家庭正興起一股「直接從中國進口房屋與建材」的新風潮。原本主要屬於大型企業採購模式的跨境供應鏈，如今逐漸走入一般家庭，成為不少美國人降低建屋與裝修成本的替代方案。

參考消息網引述美國CNN報導，越來越多屋主選擇繞過本地零售商與承包商，直接向中國工廠訂購櫥櫃、瓷磚、門窗，甚至整體住宅所需的大宗建材。這股趨勢的背後，反映的是美國住宅市場長期存在的高成本壓力。

住在巴爾的摩的工程師根納季·齊甘，就是這股潮流的代表人物。他為打造理想住宅，向中國20多家工廠進口裝修與建築材料，甚至親自赴中國挑選產品。從外牆建材到門鎖、窗戶等細節，多數都來自中國供應鏈。

齊甘表示，透過這種方式，他總共節省約10萬美元。對許多中產家庭而言，這筆金額足以左右購屋與裝修決策，尤其在高利率與通膨夾擊下，價格成為最敏感的考量。

根據美國全國住宅建築商聯合會數據，美國建築材料價格較去年上漲3%。部分金屬型材與裝飾材料價格更大幅增加45%，木材與鋁材價格也持續走高。這使得住宅建造成本居高不下，迫使消費者尋找更低價的供應來源。

與此同時，中國早已是美國重要建材來源之一。統計顯示，2023年美國進口建材中有27%來自中國。這意味著中國製造在美國住宅產業鏈中本就占有一席之地，如今則進一步直接面向終端消費者。

社群媒體成為這股趨勢的重要推手。許多美國屋主在平台上分享「中國採購省錢攻略」，比較本地與中國報價差距。一名美國女性曾公開表示，她拒絕本地商家高達5萬美元的櫥櫃報價，改向中國購買，貼文吸引超過16萬次按讚。還有些美國用戶曬出中國供應商名單。中國製造商也向美國社交媒體打廣告，稱可將櫥櫃、瓷磚等送貨上門。

中國製造商與採購代理也積極透過英文短影音與廣告，直接向美國用戶展示產品，並提供送貨到府服務。對年輕世代而言，跨境採購已不再陌生，而是更具成本效益的選擇。有中國採購代理在TikTok上說：「一天內你就可以在這裡買齊修建新房所需的全部建材。」另一家有近3萬粉絲的中國製造商直言，可根據平面圖覆制整棟房子，最高節省一半成本。

這些中國商家大多位於以家居裝飾和建材產業聞名的佛山。採購代理趙珂（音）說他每月會有5到10名（外國）客戶親自前往中國展廳參觀並訂購產品，「尤其是近年來，即使面臨關稅，越來越多美國人仍從中國製造商那裡購買」。