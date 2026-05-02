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美股無視戰雲和Fed偏鷹再創新高 下周決戰AMD在內百家財報和就業數據

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
民眾1日在紐約市發動國際勞動節遊行，並在紐約證券交易所（NYSE）建築外展示標語。路透
民眾1日在紐約市發動國際勞動節遊行，並在紐約證券交易所（NYSE）建築外展示標語。路透

美國股市無懼波斯灣戰爭風險和聯準會（Fed）立場轉趨偏鷹的壓力，標普 500 指數、那斯達克指數、費城半導體指數周五收盤再創新高。下周能否延續這股強大韌性，就看後續財報和最新就業數據能否繼續為美股添注支撐動力。

標普 500 指數周五上漲0.3%，那斯達克綜合指數也在蘋果發布穩健業績展望的鼓舞之下上漲0.9%，雙雙連續五周收紅。費半上漲0.9%，也再創歷史新高；台積電ADR漲0.4%。

據傳德黑蘭已向華府遞交新提案，美國原油價格聞聲下跌至每桶 102 美元左右，布蘭特原油期貨也下跌 2%，至每桶 108.17 美元。

國營的伊朗通訊社（IRNA）引述外交部長阿拉奇和鄰國國外長的通話內容報導，若美國放棄擴張勢力的做法、威脅性言論和挑釁舉動，伊朗已準備好外交接觸。美國總統川普則表示德黑蘭想要達成協議，但他並不「滿意」。川普在面對記者時指出，伊朗「提出我無法同意的要求」，但他也說「寧願不要」攻打伊朗。

The Sevens Report創辦人艾塞耶說：「就美伊局勢而言，簡單來說，任何停火協議對市場都是利多，而任何重啟攻擊則會是重大利空。」Nationwide 首席市場策略分析師哈克特（Mark Hackett）則說：「空頭基本上已經投降了。」

蘋果周五大漲 3.3%。這家iPhone製造商在法說會說，若非先進晶片供應吃緊，上季業績表現甚至可能更好。

晶片短缺也帶動今年晶片和記憶體類股勁揚。英特爾（Intel）是本周表現的佼佼者，漲幅達 21%，使今年漲幅推升至 170%。高通（Qualcomm）和Sandisk本周也都有兩位數漲幅。

根據 FactSet統計，標普 500 指數成分股企業第 1 季獲利表現優於預期，整體高出原估值 21%，遠高於 7.3% 的五年平均值。第 1 季獲利平均成長率為 27%，創下 2021 年以來最高水準。

下周標普 500 指數逾100家成分股企業公布財報。曾經的AI飆股Palantir、迪士尼和麥當勞（McDonald's），都將在下周發布財報。超微（AMD）的財報也將是焦點，這家晶片公司和其他半導體業者的股價近日漲幅驚人，3 月底以來，超微股價已飆漲超過 80%，費半則上漲約 48%。

此外，如果下周五的就業報告顯示勞動市場依舊強韌，或許能舒緩投資人對經濟展望走弱的疑慮。Explosive Options 創辦人兼首席選擇權分析師蘭格（Bob Lang）認為，就業數據強勁對股市而言可能是個好消息，但他預料這對利率前景不會有太大影響。

市場已調整對Fed利率走向的預期。今年初原本預期會有兩次降息，但最近的聯邦基金利率期貨的定價顯示，直到明年降息的可能性都微乎其微。

華府 聯準會 美股

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