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專家警告油市距離「忍受極限點」只剩4周 屆時油價將大幅上漲

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
石油專家警告，如果波斯灣局勢僵持持續到6月底，所有原油庫存將被耗盡。路透
石油專家警告，如果波斯灣局勢僵持持續到6月底，所有原油庫存將被耗盡。路透

石油貿易商與分析家警告，全球石油市場距離「忍受極限點」只有4周，屆時荷莫茲海峽封閉將使全球庫存量低於關鍵水位，油價將大幅上漲到每桶150-200美元。

川普上周四對石油業主管表示，封鎖海峽可能「持續數月」，國際油市開始反應戰爭拖長的可能性。油市專家警告，全球原油、汽油、柴油及飛機燃油庫存量將於5月底降到關鍵性的低水位，一旦達到將使油價急速上漲。

貢沃（Gunvor）能源貿易集團研究主任拉瑟瑞表示，「我們沒有幾個月可拖」；屆時由於各國必須停用燃料，將會帶來「重大痛苦」；「不只是加不到油，還會使產業關閉，經濟陷入衰退」。他並指出，「忍受極限點」顯然是在6月，「到這一點時有些東西必須放棄」。

能源角度顧問公司創辦人沈恩表示，如果戰爭持續到6月底，所有庫存將被耗盡；「從現在開始油價將會預先反應，我們預料原油與石油產品都將大幅上漲」，布蘭特油價可能漲到150-200美元。

RBC資本市場公司全球商品策略主管克羅夫特表示，「我們可能處於市場氛圍轉變的邊緣，因為人們開始意識到美國傳達的訊息可能並不代表實際情況」。她指出，如果封鎖持續整個5月，油價將超過2022年時每桶139美元的高點。她並表示，「美國一開始傳達的訊息是這將是一場短期戰爭，而且相當成功，但現在看來戰爭可能拖到整個夏天（6-8月）」。

拉瑟瑞警告，高油價將迫使產業界在埋單或歇業之間做出抉擇；而一旦經濟陷入衰退，即使荷莫茲海峽重新開放，仍可能需要好幾個月經濟才能恢復正成長。

能源價格上漲迄今對經濟的影響相對節制，因為開戰時全球擁有龐大庫存。但高油價已使一些亞洲國家減少能源消費，煉油業也優先生產最需要的燃料。

美國能源管理局每周最新庫存數據顯示，儘管美國政府每天釋出100萬桶戰略石油庫存，但庫存量仍大幅減少。截至4月24日止，汽油庫存量降到2.22億桶，是10多年來同期的最低水位；貿易商主管表示，一旦庫存量降到2.1億桶以下，就會有得瞧。

汽油庫存數字相當危險，因為5月起將進入夏季開車旺季。克羅夫特表示，「我們之前處於淡季，且政府釋出戰略庫存，但現在隨著夏天需求旺季來臨，我們將進入危險區」。

油價 美國 荷莫茲海峽

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