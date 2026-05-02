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蘋果砍掉Mac mini入門款變相漲價 M4晶片供貨跟不上AI消費需求

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
配置台積電代工M4處理器的Mac mini 。美聯社
配置台積電代工M4處理器的Mac mini 。美聯社

蘋果（Apple）將 Mac mini 桌上型電腦起售價從 599 美元調漲至 799 美元，因應 AI 需求驅動的庫存短缺以及處理器供應吃緊。

蘋果實際上是透過取消入門款來提高價格，入門款原配備 M4 處理器和 256GB 儲存空間。現在起售配置維持M4 處理器，但空間翻倍至 512GB。至於 M4 Pro 機型 1,399 美元起售價維持不變。

599 美元的款式停賣之前，在多數通路已經售罄。其他配置從蘋果線上商店訂購仍需數周甚至數月才能到貨，且在零售實體店面的供應也相當有限。

蘋果執行長庫克周四表示，短缺和系統單晶片（SoC）有關，他所指的就是台積電（2330）代工的M4處理器。

他在法說會上說：「供應受限主因是生產我們 SoC 的先進製程產能有限。」他說，另一個因素是消費者為了執行人工智慧（AI），正瘋搶 Mac mini 和 Mac Studio。

庫克說：「這些是執行 AI 和代理工具（agentic tools）極佳的平台，客戶對此的認可比我們預期的還快，因此我們看到了高於預期的需求。」他說，起售價同樣為 599 美元的 MacBook Neo，需求也比預期強勁。

庫克說，Mac mini 和 Mac Studio「可能需要幾個月的時間才能達成供需平衡」。科技媒體 MacRumors 資深編輯羅西諾（Joe Rossignol）率先注意到入門款 Mac mini 已停賣。

這兩款機器都能配置足夠的記憶體，以便在電腦主機本身流暢執行大型語言模型，減少對雲端的依賴。蘋果計劃今年在休士頓開始生產部分 Mac mini 機型，這代表生產重心正從亞洲轉移。蘋果 2 月表示，正和鴻海（2317）合作在休士頓為 Mac mini 電腦開闢新的組裝線，以因應當地需求。

彭博新聞報導，蘋果也一直在為今年底推出更新版 Mac Studio 做準備。

蘋果在 3 月調漲了部分其他 Mac 的價格，調高了幾款 MacBook Pro 和 MacBook Air 的起售價。蘋果並非唯一調漲價格的公司，Meta 等其他業者近日也調高了旗下裝置的售價。

庫克 台積電 價格 蘋果

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