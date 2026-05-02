蘋果砍掉Mac mini入門款變相漲價 M4晶片供貨跟不上AI消費需求

蘋果（Apple）將 Mac mini 桌上型電腦起售價從 599 美元調漲至 799 美元，因應 AI 需求驅動的庫存短缺以及處理器供應吃緊。

蘋果實際上是透過取消入門款來提高價格，入門款原配備 M4 處理器和 256GB 儲存空間。現在起售配置維持M4 處理器，但空間翻倍至 512GB。至於 M4 Pro 機型 1,399 美元起售價維持不變。

599 美元的款式停賣之前，在多數通路已經售罄。其他配置從蘋果線上商店訂購仍需數周甚至數月才能到貨，且在零售實體店面的供應也相當有限。

蘋果執行長庫克周四表示，短缺和系統單晶片（SoC）有關，他所指的就是台積電（2330）代工的M4處理器。

他在法說會上說：「供應受限主因是生產我們 SoC 的先進製程產能有限。」他說，另一個因素是消費者為了執行人工智慧（AI），正瘋搶 Mac mini 和 Mac Studio。

庫克說：「這些是執行 AI 和代理工具（agentic tools）極佳的平台，客戶對此的認可比我們預期的還快，因此我們看到了高於預期的需求。」他說，起售價同樣為 599 美元的 MacBook Neo，需求也比預期強勁。

庫克說，Mac mini 和 Mac Studio「可能需要幾個月的時間才能達成供需平衡」。科技媒體 MacRumors 資深編輯羅西諾（Joe Rossignol）率先注意到入門款 Mac mini 已停賣。

這兩款機器都能配置足夠的記憶體，以便在電腦主機本身流暢執行大型語言模型，減少對雲端的依賴。蘋果計劃今年在休士頓開始生產部分 Mac mini 機型，這代表生產重心正從亞洲轉移。蘋果 2 月表示，正和鴻海（2317）合作在休士頓為 Mac mini 電腦開闢新的組裝線，以因應當地需求。

彭博新聞報導，蘋果也一直在為今年底推出更新版 Mac Studio 做準備。

蘋果在 3 月調漲了部分其他 Mac 的價格，調高了幾款 MacBook Pro 和 MacBook Air 的起售價。蘋果並非唯一調漲價格的公司，Meta 等其他業者近日也調高了旗下裝置的售價。