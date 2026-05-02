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科技業財報亮麗 那斯達克和標普500指數再創新高
在市場對伊朗戰爭議題反應平淡下，受科技大廠多數公布財報亮麗的激勵，美股標準普爾500指數和那斯達克指數再度改寫歷史新高紀錄。
道瓊工業指數終場下跌152.87點，或0.31%，收在49499.27點。
標準普爾500指數上漲21.11點，或0.29%，收在7230.12點。
以科技股為主的那斯達克指數上漲222.14點，或0.89%，收在25114.45點。
費城半導體指數上漲91.639點，或0.87%，收在10595.340點。
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