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川普稱歐盟未遵守協議 汽、卡車關稅下週調高至25%

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統川普今天指出，他下週將對來自歐洲聯盟（EU）的汽車和卡車提高關稅至25%，控稱歐盟未遵守先前達成的貿易協議。

法新社報導，這項協議在去年夏季達成，將美國對歐盟汽車及零組件的關稅上限設定為15%，低於川普對許多其他貿易夥伴所課徵的25%關稅。

然而，川普今天說：「基於歐盟未遵守我們完全同意的貿易協議事實，我下週將提高從歐盟進口至美國的汽車與卡車關稅。」

他在自家社群媒體平台「真實社群」（TruthSocial）發文表示：「關稅將提高至25%。」

他沒有進一步說明這次調高關稅的理由，但這項宣布是他再次批評德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）的隔天所發布。

川普告訴梅爾茨，應專注於結束烏克蘭戰爭，而非在伊朗問題上「干涉」。

德國在歐盟汽車出口中佔有相當大的比例，若美國關稅大幅提高，德國可能會受到嚴重影響。

美國 關稅 川普

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