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懲罰歐盟不遵守貿易協議 川普：向汽車和卡車課25％關稅
美國總統川普1日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上表示，因歐盟沒有遵守雙方同意的貿易協定，他決定下周開始提高對歐盟汽車和卡車的關稅，指關稅會提高至25%。
不過川普也說，只要他們在美國生產汽車和卡車，就不會被課徵關稅，並指出，現在有多汽車和卡車的工廠正在建造中，有超過1000億美元的投資進入美國，是汽車和卡車產業的歷史紀錄；川普表示，這些雇用美國勞工的工廠將很快開張。
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