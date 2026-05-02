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日本政府干預匯市 專家分析 日圓偏弱格局難扭轉

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

日本政府干預匯市，日圓一度強升，不過國內多家銀行分析，受美日利差與基本面因素制約，日圓短期難以扭轉偏弱格局，預估第2季將維持日圓兌美元約155-161區間震盪走勢。

日本央行最新政策會議決定維持利率不變，美日間利差縮窄有限，導致日圓難以大幅升值。國泰世華銀提及，市場對日本政策路徑持續調整幅度存疑，日本央行下修經濟成長預測，壓縮升息空間，美日利差短期難以收斂，日圓支撐力道受限。

玉山銀行分析，日本高市政府延續安倍經濟學寬鬆政策，對升息態度保留，導致日圓走勢較其他亞洲貨幣疲弱。

台北富邦銀行認為，預期日本央行年內有機會升息兩次，首次在6月，升息有助減輕進口型通膨壓力，縮減美日利差，穩定日圓購買力。不過只要美日利差顯著，日圓就會持續被用作融資貨幣，抑制升值幅度。

另一壓抑日圓主因是基本面。國泰世華銀分析，高漲的油價衝擊日本貿易收支，政府能源補貼又加重財政負擔，債務前景疑慮使日本公債承壓，引發資金外流。

經濟成長 台北富邦銀行 日本

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