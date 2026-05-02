日本政府干預匯市 專家分析 日圓偏弱格局難扭轉

南韓貿工部1日公布的數據顯示，因晶片出貨暢旺，4月出口連續第11個月擴張，也是連續第二個月突破800億美元。全球布建人工智慧（AI）基礎設施如火如荼，推動晶片需求激增，抵銷伊朗戰爭帶來的動盪和不確定性

2026-05-02 01:07