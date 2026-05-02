官方黃金周突襲 日圓急升…官員暗示可能再度干預

知情人士透露，日本當局已在4月30日、也就是剛放黃金周長假不久後，進場干預匯市，日圓兌美元匯率當天急升2.4%，從160拉抬至156日圓價位，為兩年來首度出手。日本官員並暗示可能再度干預，引發投資人高度警戒。但專家認為干預效果短暫。

綜合彭博資訊、路透及日經報導，日圓4月30日盤中觸及2024年7月來最低價位後，日本官員決定進場干預，買進日圓並賣出美元，干預前也有先知會美國官員，日圓兌美元匯率4月30日一度急升3%，終場升幅仍有2.4%，收在156.59日圓。

日本干預匯市Q&A

分析日銀帳戶後發現，東京當局這次可能動用5.48兆日圓、相當於350億美元進行干預，是2024年7月以來首次出手支撐日圓。當年日圓最低跌到161.96，寫38年新低，政府四度進場干預，平均每次規模約3.8兆日圓。

今年4月29日-5月6日適逢日本黃金周長假，分析師表示，由於這段期間交投清淡，日圓匯率波動可能加劇，也讓東京當局能以較低成本，達成較大拉升效果。

近幾周日圓匯率盤旋在160價位附近，日本財務省最高匯率官員三村淳4月30日表示，他正對投機客做出「如果想逃的最後建議」，呼應財相片山皋月「採取大膽行動時機逼近」的言論。

日圓匯率5月1日陷入拉鋸，盤中一度貶值0.5%，也曾升值0.7%。

市場正緊盯日本官員的可能下一步。三村淳1日拒絕評論日本是否在4月30日干預匯市，但在被問到日圓走勢是否依然波動時，表示「我對市場看法沒有改變」，並說日本和美國保持「極度密切聯繫」，雙方都同意能根據市場發展採取必要行動，明白警告當局準備再度干預匯市。

另一方面，隨原油期貨市場波動已影響日圓匯率，三村淳也說，「一般而言，我們總是準備好針對原油期貨交易採取行動」。

這是片山首次干預外匯，整體被視為初步成功，然而這場博弈遠未結束。選擇權市場布局顯示，投資人懷疑日圓升勢能否延續。澳洲聯邦銀行（CBA）資深外匯策略師克里夫頓指出，若基本面都未改變，日本過去干預行動都只對日圓造成短暫效果，若日圓維持疲軟，當局可能干預好幾輪。日本2024年曾分好幾次干預匯市，共砸下約1,000億美元。

澳洲國民銀行（NAB）指出，日本干預匯市困難點在於，是在對抗一些基本面趨勢，日圓匯率持續低迷不振不是沒有原因，日本財務省能否持續成功對抗這些浪潮，目前難以評估。