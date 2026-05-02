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日干預匯市 暗示將再出手…遭專家質疑短效

聯合報／ 編譯簡國帆／綜合報導

知情人士透露，日本當局已在四月卅日、也就是剛放「黃金周」長假不久後，進場干預匯市，日圓兌美元匯率當天急升百分之二點四，從一六○拉抬至一五六日圓價位，為兩年來首度出手。日本官員並暗示可能再度干預，引發投資人高度警戒。但專家認為干預的效果短暫。

綜合彭博資訊、路透日經報導，日圓四月卅日盤中觸及二○二四年七月來最低價位後，日本官員決定進場干預，買進日圓並賣出美元，且干預前也有先知會美國官員，日圓兌美元匯率四月卅日一度急升百分之三，終場升幅仍有百分之二點四，收在一五六點五九日圓。

分析日銀帳戶後發現，東京當局這次可能動用五點四八兆日圓、相當於三百五十億美元進行干預，是二○二四年七月以來首次出手支撐日圓。當年日圓最低跌到一六一點九六，寫卅八年新低，政府四度進場干預，平均每次規模約三點八兆日圓。

近幾周日圓匯率盤旋在一六○價位附近，日本財務省最高匯率官員三村淳四月卅日表示，他正在對投機客做出「如果想逃的最後建議」，呼應財相片山皋月「採取大膽行動的時機逼近」的言論。

日圓匯率五月一日陷入拉鋸，盤中一度貶值百分之○點五，也曾升值百分之○點七。

市場正緊盯日本官員的可能下一步。三村淳一日拒絕評論日本是否在四月卅日干預匯市，但在被問到日圓走勢是否依然波動時，表示「我對市場的看法沒有改變」，並說日本和美國保持「極度密切的聯繫」，雙方都同意能根據市場發展，採取必要行動，明白警告當局準備再度干預匯市。三村淳也說「我們總是準備好針對原油期貨交易採取行動」。

澳洲聯邦銀行（ＣＢＡ）資深外匯策略師克里夫頓指出，若基本面都未改變，日本過去的干預行動都只對日圓造成短暫效果，若日圓維持疲軟，當局可能干預好幾輪。

美國 日經 路透 日圓匯率 日本央行

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