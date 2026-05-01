Google亞馬遜的「爆炸性AI獲利」背後有詭？ 一半竟非來自實際業務

美國四大科技公司4月29日一齊發布財報，證實他們在人工智慧（AI）方面的資本支出，達到了前所未見的成長。這四家公司上季總計花費1,306.5億美元資本支出，並計劃今年花費近7,000億美元。而他們的獲利也顯示其押注正獲得回報；Google母公司字母上季獲利躍增81%，亞馬遜AWS也寫下15季來最快成長。

但這幾家公司財報中的註腳，卻對這些獲利的來源做出了截然不同的解釋。在字母創紀錄的626億美元獲利中，約有一半（約287億美元）完全不是來自搜尋廣告、雲端服務，或任何該公司的產品，而是來自其對持有的未上市企業股權價值的更新，最主要是AI新創Anthropic，在日前宣布加碼投資400億美元前，字母對Anthropic的持股估計為14%。

亞馬遜也展示類似數據，甚至更加直接。該公司在財報中表示，第1季淨利「包含來自投資Anthropic的非營業利益當中的稅前利潤168億美元」，這超過了亞馬遜上季稅前獲利的一半。

亞馬遜在回應財星雜誌（Fortune）詢問時表示，獲利衝高是受到Anthropic的新一輪籌資和亞馬遜將部分可轉換債券轉換為優先股所致。該公司對Anthropic的80億美元投資，如今已價值超過700億美元。

曾在哥倫比亞商學院擔任兼任講師的稅務會計顧問威連斯表示，會計本身並無爭議。持有未上市公司股權的公司，需在新一輪籌資訂定價格時更新股權價值。

但不同之處是，真正帶動獲利成長的是什麼。當你擁有像是蘋果之類上市公司的股權時，其價值是來自於公開市場，也就是數百萬的機構投資人與散戶買家和賣家。但若是Anthropic，其價值則是來自同意在最新一輪籌資中注資的一小群投資人。

字母和亞馬遜是屬於後者這群投資人之一。當他們投資Anthropic愈多錢，或承諾為其花費數十億美元在雲端容量，那將會幫助推升Anthropic的估值愈多。而當Anthropic的估值上升時，字母和亞馬遜的持股價值也會跟著上升。他們在財報列表中將此增長記為獲利。

講得再白話一點，只要這些公司愈投資Anthropic，他們就有愈多獲利可以報告，而且Anthropic不必付給他們半毛錢。

威連斯表示：「他們可以控制或影響自己一部分資產的價值，這件事十分有趣。而且他們還能透過與該實體進行商業交易來更新價格。這一點或許有些值得討論的空間。」

這並非科技大廠首次獲利受到私人AI投資獲益的大幅影響。2025年第1季，字母公布了一筆高達80億美元的未實現利益，引發了關注，直到彭博報導指出這筆收益來自SpaceX。到了去年第3季，這筆利益還增加至107億美元。亞馬遜也每季都會公布其Anthropic持股的相關收益。

但本季這會引起注意是因其規模：字母369億美元的股權收益是先前最高紀錄的逾三倍，Anthropic據傳正在進行一場會使其估值達到9,000億美元的談判，也暗示下次獲利可能會更大。