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離職男職員控告遭女上司性騷擾 摩根大通指全為捏造

中央社／ 紐約1日綜合外電報導

美國知名投資銀行摩根大通（JPMorgan）爆發1名現已離職的男性職員控告女主管對他性騷擾，還下藥將他當作性奴。同列被告的摩通則告訴「紐約郵報」，這名前職員說法全為捏造。

英國「每日郵報」（Daily Mail）4月29日率先引述法院文件披露，身分保密的原告4月27日向紐約郡最高法院遞狀，控告現年37歲的摩根大通槓桿財務團隊執行董事哈吉迪尼（Lorna Hajdini）以俗稱FM2的強力安眠藥羅眠樂（Rohypnol）和壯陽藥威而鋼（Viagra）對他下藥，並揚言若不服從就砍他獎金，迫使他成為她的「性奴」。

報導還說，根據法院文件，原告聲稱自己在2024年春天加入團隊後不久，就開始發生這些脅迫事件；且哈吉迪尼甚至曾突然來到他的住處，強迫他發生性行為。

「紐約郵報」（New York Post）則引述數名消息人士報導，原告的身分是現年35歲、目前任職美國投資公司Bregal Sagemount的拉納（Chirayu Rana），他去年5月向摩根大通提出內部申訴，指控因自身種族與性別而遭到騷擾及濫用職權，其後他嘗試協商離職賠償金，金額達到「數百萬」美元。

消息人士還說，哈吉迪尼並非拉納的上司，兩人只是槓桿財務團隊內的同事。

哈吉迪尼的律師透過聲明對紐約郵報表示，她堅決否認所受指控，她從未與原告有任何不當行為，也從未去過據稱的性侵犯地點。

拉納另控告摩根大通未進行妥善調查，並對其報復。

摩根大通的1名發言人則表示，經過其人資部門及內部律師的徹底調查，包括檢視相關團隊的電話紀錄與電子郵件，並未發現任何證據支持原告的指控。

這名發言人補充說：「有多位職員配合調查，但投訴人拒絕參與（調查），也婉拒提供對於支持其指控能夠具有重要地位的事實證據。」

性騷擾 英國 美國

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