快訊

不斷更新／連假第2天出遊北返車潮齊發 國道避18地雷路段 好走時間曝

聽新聞
0:00 / 0:00

歐盟放寬企業併購規則

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電

歐盟宣布改革企業併購規範的計畫，鬆綁部分限制，以打造能與美中企業巨擘競爭的大型本土企業，為20年來首次對併購政策進行重大調整。

這項新準則包括，歐盟將給予企業能有機會在歐盟展開調查前，先說明在併購之後的效率好處，涵蓋創新、永續及韌性，說明這些交易的優勢與合理性，以補齊監管當局傳統較聚焦消費者傷害與降低競爭的論點，若企業陳述的效率所帶來的長期益處至少能抵銷傷害競爭的衝擊，歐盟可望有條件批准。

企業也須證明這些益處能強化其能力，或是有增加投資、或打造新產品、改良產品或服務、改善產品分配的誘因，但這個門檻可能很高，因為監管當局預料將持續聚焦潛在漲價對消費者的傷害、以及對競爭對手的影響。

另一項新提案是監管當局不會介入涉及新創公司或研發計畫、且可能加強競爭的交易，但不包含相關市場的龍頭企業、或被歐盟數位市場法納為「守門人」（例如美國科技巨擘）所提起的交易。

歐盟執委會警告，大型科技公司在收購主要從事研發的新創企業時，將無法以所謂提振創新的主張，為交易辯護。

歐盟執委會這些提案將啟動公眾諮詢程序，截止日為6月26日。

歐盟 美國

延伸閱讀

歐盟南美協定5月暫行生效　反對者憂市場集中風險

大陸禁止 Meta 併購陸企 Manus 未來還有哪些陸企併購案會被擋？

Euronews 精選：歐洲推動數位歐元挑戰美國支付霸權 各方角力白熱化

歐擬產業投資新法 陸要反制

相關新聞

官方黃金周突襲 日圓急升…官員暗示可能再度干預

知情人士透露，日本當局已在4月30日、也就是剛放黃金周長假不久後，進場干預匯市，日圓兌美元匯率當天急升2.4%，從160拉抬至156日圓價位，為兩年來首度出手。日本官員並暗示可能再度干預，引發投資人高

美公債規模 超越GDP總額…二戰以來首見

最新數據顯示，美國公債規模已正式超過美國整體國內生產毛額（GDP）總額，為第二次世界大戰結束以來首見。

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

日干預匯市 暗示將再出手…遭專家質疑短效

知情人士透露，日本當局已在四月卅日、也就是剛放「黃金周」長假不久後，進場干預匯市，日圓兌美元匯率當天急升百分之二點四，從一六○拉抬至一五六日圓價位，為兩年來首度出手。日本官員並暗示可能再度干預，引發投

日本政府干預匯市 專家分析 日圓偏弱格局難扭轉

日本政府干預匯市，日圓一度強升，不過國內多家銀行分析，受美日利差與基本面因素制約，日圓短期難以扭轉偏弱格局，預估第2季將維持日圓兌美元約155-161區間震盪走勢。

晶片神助攻 韓上月出口增48% 金額衝上858億美元

南韓貿工部1日公布的數據顯示，因晶片出貨暢旺，4月出口連續第11個月擴張，也是連續第二個月突破800億美元。全球布建人工智慧（AI）基礎設施如火如荼，推動晶片需求激增，抵銷伊朗戰爭帶來的動盪和不確定性

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。