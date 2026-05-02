歐盟放寬企業併購規則

歐盟宣布改革企業併購規範的計畫，鬆綁部分限制，以打造能與美中企業巨擘競爭的大型本土企業，為20年來首次對併購政策進行重大調整。

這項新準則包括，歐盟將給予企業能有機會在歐盟展開調查前，先說明在併購之後的效率好處，涵蓋創新、永續及韌性，說明這些交易的優勢與合理性，以補齊監管當局傳統較聚焦消費者傷害與降低競爭的論點，若企業陳述的效率所帶來的長期益處至少能抵銷傷害競爭的衝擊，歐盟可望有條件批准。

企業也須證明這些益處能強化其能力，或是有增加投資、或打造新產品、改良產品或服務、改善產品分配的誘因，但這個門檻可能很高，因為監管當局預料將持續聚焦潛在漲價對消費者的傷害、以及對競爭對手的影響。

另一項新提案是監管當局不會介入涉及新創公司或研發計畫、且可能加強競爭的交易，但不包含相關市場的龍頭企業、或被歐盟數位市場法納為「守門人」（例如美國科技巨擘）所提起的交易。

歐盟執委會警告，大型科技公司在收購主要從事研發的新創企業時，將無法以所謂提振創新的主張，為交易辯護。

歐盟執委會這些提案將啟動公眾諮詢程序，截止日為6月26日。