關鍵礦產儲備計畫揭曉 美初期仍向大陸買稀土

美國總統川普於2月宣布的關鍵礦產儲備計畫初步細節揭曉，包括了執行初期將向中國大陸等國購買稀土。

彭博資訊報導，知情人士透露，這項由美國進出口銀行（Ex-Im）提議的「金庫計畫」（Project Vault），初期將向世界各地採購關鍵礦物，包括中國大陸。進入補充模式後，再以美國本土生產為優先。美國進出口銀行主管葛瑞利周三（4月29日）與礦業主管集會時，揭露上述細節，出席者包括參與「金庫計畫」採購事務的嘉能可（Glencore）和Hartree Partners公司代表。

這項計畫將結合20億美元的民間資本，與進出口銀行提供的100億美元貸款，以建立關鍵礦物替代供應鏈。這些材料對生產電動車電池、太陽能板和其他低碳技術至關重要。目前中國大陸是這些關鍵礦物首要供應國。

出席會議的業者表示，初期採購主要以可得性為導向，畢竟考慮採購的大約60種關鍵礦物中，有些產地侷限於少數地理區，某些情況下，相關生產仍受制於中國大陸。

至於儲存的問題，葛瑞利表示，此計畫一開始將倚重貿易夥伴和採購商掌控的倉儲網絡，久而久之可望發展出「金庫計畫」專用儲存網，可能自建或租用現成的。