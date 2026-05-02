晶片神助攻 韓上月出口增48% 金額衝上858億美元

南韓貿工部1日公布的數據顯示，因晶片出貨暢旺，4月出口連續第11個月擴張，也是連續第二個月突破800億美元。全球布建人工智慧（AI）基礎設施如火如荼，推動晶片需求激增，抵銷伊朗戰爭帶來的動盪和不確定性。

南韓4月整體出口年增48%至858.9億美元，金額為單月第二高，優於市場預期，經工作日調整後，增幅同為48%；3月的出口成長率則修正為49.2%。4月整體進口年增16.7%至621.1億美元，貿易順差因而達238億美元，是連續第15個月保持順差。

至於南韓出口的主力半導體，在3月首度突破300億美元大關後，4月仍維持強勁動能，較去年同期大增174%，至319億美元。雖稍低於3月所創的328億美元新高，但這股動力預料能延續今年一整年，彌補汽車、鋼鐵等產業造成的缺口。

再看其他類別，汽車出口減少5.5%，為61.7億美元，因物流受干擾，以及原物料成本上揚。石油產品出口增加39.9%，達到51.1億美元。石化產品出口額增加7.8%，攀抵40.9億美元。電腦和無線通訊設備出口分別增加515.8%和11.6%。

以出口目的地來看，4月南韓對美國出口成長54%，至163.3億美元。對中國出口大增63%，為177億美元。到中東地區的出口額，受美伊戰爭影響，年減25%。

伊朗戰爭爆發以來，油價飆漲，高度依賴能源進口的南韓經濟，面臨通膨走高的壓力，所幸出口引擎靠著記憶體驅動，維持成長，南韓經濟目前仍展現韌性，但前景已日漸複雜。南韓央行新任總裁申鉉松示警，油價上漲和韓元走弱預期將推升通膨、拖累經濟成長。

即便晶片出口目前可能沒受太大影響，但如果這場衝突延長，並耗盡關鍵原料庫存，這個產業可能面臨龐大的成本壓力。南韓當局3月對石油腦（輕油）實施暫時出口限制措施。石油腦主要在原油或天然氣精煉過程中產生，是製造先進晶片不可或缺的原料。