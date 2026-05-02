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美公債規模 超越GDP總額…二戰以來首見

經濟日報／ 國際中心／綜合外電
最新數據顯示，美國公債規模已正式超過美國整體國內生產毛額（GDP）總額，為第二次世界大戰結束以來首見。歐新社
最新數據顯示，美國公債規模已正式超過美國整體國內生產毛額（GDP）總額，為第二次世界大戰結束以來首見。歐新社

最新數據顯示，美國公債規模已正式超過美國整體國內生產毛額（GDP）總額，為第二次世界大戰結束以來首見。

美國經濟分析局4月30日公布的數據顯示，截至3月31日，美國公債為31.265兆美元，而上個財政年度的GDP為31.216兆美元，意味美國公債占GDP的比率已達100.2%。國會預算處（CBO）預測，該比率未來很可能繼續攀升，本年度（止於9月30日）結束時可能達到100.6%，2030年估將超過1946年創下的106.1%歷史紀錄。

美國公債占GDP比率
美國公債占GDP比率

債務對GDP占比，是經濟學家衡量公債對經濟影響程度的首要指標，若是愈高，債務愈會消耗原本可以更有效運用至其他方面的資源。

儘管單就債務總額而言，這個數字正式跨入三位數，意義不大，卻仍是美國財政壓力持續數十年的明確象徵。兩黨議員都對此表示擔憂，只是他們仍優先考慮減稅和增加支出，因為這些措施更能帶來明顯的短期政治利益。

政府每收到1元的收入，就支出1.33元，而今年的預算赤字預計將達到1.9兆美元。隨著債務增長，政府對利率的敏感度會更加提高。目前，聯邦政府支出有七分之一用於支付利息。據國會預算處估計，利率每上升0.1個百分點，將在未來十年內造成3,790億美元的損失。

未來美國負債比率將接近法國、義大利、希臘和日本的水準，這些國家都已因此面臨不同程度的經濟壓力。

不過，由於美國掌控全球準備貨幣，美國公債在投資人眼中具避險資產地位，美國借貸空間仍比這些國家更大。

經濟學家警告，長遠來看，聯邦債務增加將推高包括房貸、車貸利率和信用卡利率，並且因為吸走資本而削弱民間投資。部分經濟學家認為，政府債務更高，將迫使央行維持低利率，甚至在極端情況下印鈔還債，進而導致更高的通膨。

根據國會預算處預測，美國聯邦債務到2036年將占GDP的120%，2056年將達175%。美國這幾年若要努力將公債占GDP比重維持在100%左右，勢必要採取可能不受歡迎的重大政策。

摩根大通執行長戴蒙近日受訪時說，「我並不太擔心債務水準，我們能夠應對。我只是覺得，從成熟的角度來看，我們應該主動應對，而非放任不管。」

公債 美國 利率

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