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市場憂心記憶體類股熱潮退燒 Sandisk、威騰財報靚…股價跌

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
SanDisk上季營收與本季財測都優於市場預期。路透
SanDisk上季營收與本季財測都優於市場預期。路透

記憶體與儲存硬碟大廠晟碟（SanDisk）與威騰電子（Western Digital）上季財報都優於市場預期，但股價在1日早盤卻都反而下跌，未能延續先前大漲的勢頭。

SanDisk上季經調整後每股盈餘23.41美元，分別遠優於華爾街所預期的14.62美元、及去年同期的每股虧損0.3美元，上季營收年增251%至60億美元，也高於市場預期，調整後的毛利率78%。

SanDisk還預測本季毛利率還能再提升到80%，是儲存業界罕見的高水準，本季營收預料將介於77.5億-82.5億美元，也遠高於分析師預估。

SanDisk執行長格克勒（David Goeckeler）表示，已和客戶簽署五份長期供應協議，期間介於一到五年，三份在上季簽署，另外兩份在本季簽署。他也說，他能理解一些投資人對於記憶體晶片長期供應協議的懷疑態度，但目前在合約一開始都有設定財務架構，若客戶未遵守財務承諾，SanDisk仍能收到錢。

威騰電子上季每股盈餘較去年同期成長一倍至2.72美元，營收年增45%至33.4億美元，也都高於分析師預估。

威騰電子仍樂觀看待硬碟市場展望，「需求的動能非常明確。基本上AI的每個工作負荷，從訓練、推理到AI代理、物理AI，都產出資料，要持續不斷被儲存在成本效率高的硬碟裡」。

分析師認為，原因可能是SanDisk和威騰電子的股價都已預先反映投資人的預期，因此在實際發布財報利多，觸發獲利了結賣壓。

人工智慧（AI）基礎建設帶動的強勁需求，已刺激SanDisk與威騰電子股價大噴發，威騰電子股價漲幅近900%，SanDisk今年來累計上漲362%，威騰電子同期漲152%。

營收 毛利率 華爾街

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