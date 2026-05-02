SpaceX新火箭燒錢150億美元

根據路透見到的SpaceX公司首次公開發行股票（IPO）申請文件，該公司為研發新一代的星艦（Starship）火箭，已累計投入逾150億美元，投資規模約為現役主力火箭獵鷹九號的38倍。

在SpaceX即將掛牌上市、鎖定1.75兆美元的市值之際，旗下獲利最豐火箭發射業務的前景，取決於星艦火箭。150億美元的投資規模為首次披露，規模遠超獵鷹九號的大約4億美元。

SpaceX公司在該文件指出：「我們已持續重金投資，追求可全面並迅速回收使用的（火箭系統），力圖擴大領先優勢，當中包括投入逾150億美元到下一代的星艦火箭。」

根據該文件，SpaceX規劃今年下半年開始發射最新世代的星鏈衛星V3，可能藉由星艦載送。星艦的酬載艙設計成可一次裝載60顆升級後的星鏈衛星，數量遠超目前獵鷹九號可載運的24顆。

SpaceX去年對太空領域的研發支出為15億美元，全數投入星艦計畫，較前年增加近一倍。這項支出激增，反映星艦火箭的本質，與獵鷹等以往的火箭明顯有別。

星艦是高聳入雲的兩節式火箭發射系統，是馬斯克宏圖壯志的關鍵。這些願景包括大規模發射星鏈衛星、將人類送上月球與火星、以及在太空部署數千顆人工智慧運算衛星，打造出軌道資料中心，取代地表資料中心。