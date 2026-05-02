字母市值飆 衝上4.65兆美元、穩坐全球第二 追趕龍頭輝達

Google母公司字母股價4月30日在亮眼財報帶動下大漲，收在歷史新高，其單日市值增幅也寫該公司歷來之最，僅次於輝達（NVIDIA）在去年4月創下的紀錄，如今字母和市值龍頭輝達的市值差距正迅速拉近。而且，自2025年來，和字母有關的公司股價漲幅，比跟OpenAI有關的企業還大。

根據道瓊市場數據，字母股價29日上漲10%至384.8美元，市值增加4,210億美元，單日增幅為歷來任何美國企業的第二大。去年4月美國總統川普宣布暫停關稅措施後，輝達單日市值飆升約4,400億美元，現仍為紀錄保持者。

與字母有關的股票表現優異

目前字母公司市值為4.65兆美元，與全球市值龍頭輝達的4.85兆美元，差距約為2,000億美元，是2月5日以來最小。字母股價過去一年漲幅高達138.5%，市值在今年1月超越蘋果公司，躍居全球第二。

Google上季雲端部門營收年增63%，令投資人感到驚艷，加上市場對Google的「全端AI」策略信心升溫，帶動字母股價4月上漲33.8%，是該公司2004年10月以來最佳單月表現。

字母在法說會上表示，人工智慧（AI）解決方案已成為Google雲端業務主要成長動能，客戶對由Gemini驅動的AI代理需求強勁。雲端業務上季營業利潤率也明顯改善，由去年同期的17.8%擴大至32.9%，管理層將此歸因於技術基礎設施效率提升與流程創新。

摩根大通分析師安慕斯（Doug Anmuth）表示，「我們認為Google的AI投資正在產出明確且可量化的回報」，並指出，Google雲端部門第1季的積壓訂單總額，幾乎倍增至4,620億美元。他說，「從底層晶片、模型改善、用戶參與到變現的良性循環，正持續累積並擴大」。

字母在過去一年積極扭轉「AI將對其核心業務構成生存威脅」的市場敘事，在美股「科技七雄」中脫穎而出。市場一度擔憂Google Gemini落後競爭對手，但Sensor Tower數據顯示，Gemini已成為下載量第二高的AI應用程式（App），僅次於ChatGPT。字母說，Gemini目前每分鐘處理逾160億個符元，較前一季大增60%。

此外，Google也證明AI並未侵蝕搜尋引擎業務，反而帶動擴張。今年第1季搜尋業務成長19%，查詢量更創下歷史新高。

字母公司是「科技七雄」中、四家在29日晚間公布財報的企業之一，表現鶴立雞群。亞馬遜當晚公布財報後，股價小漲0.8%；Meta和微軟受到AI相關支出擔憂影響，股價分別下跌8.7%和3.9%。