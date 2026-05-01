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中國大陸對非洲國家實施零關稅 唯台友邦史瓦帝尼遭排除

中央社／ 倫敦1日綜合外電報導

中國自今天起對所有非洲國家實施零關稅優惠，而與台灣維持外交關係的史瓦帝尼則遭排除在外。

根據英國廣播公司（BBC）報導，截至2024年12月，中國已對33個非洲國家實施零關稅政策。如今這項政策範圍擴大至53國，效期至2028年4月30日。北京當局聲稱，中國是第一個向非洲提供單方面零關稅待遇的主要經濟體。

但分析家指出，中國雖藉此提升軟實力，但關稅並不是非洲出口商面臨的主要障礙。

澳中研究所（AustChina Institute）高級研究員強斯敦（Lauren Johnston）指出，相較於美國，中國正試圖將自己塑造為「貿易自由化」及「非洲之友」的經濟夥伴。

美國去年8月對部分非洲國家祭出高達30%的關稅，儘管最高法院推翻川普多項關稅，大部分非洲國家目前仍面臨10%的關稅。

強斯敦指出，儘管零關稅有助於非洲農產品出口，進而提升農村收入，改善農村生產力，最終達到減少飢餓與貧窮。但中國對非洲出口遠超過非洲對中國出口，貿易失衡情況持續擴大。

根據統計，去年非洲對中國貿易逆差大幅成長65%，達大約1020億美元。非洲對中國出口仍以原油、金屬礦石等原材料為主，主要貿易夥伴包括安哥拉、剛果民主共和國及南非。

牛津經濟非洲分公司（Oxford Economics Africa）政治分析師奈度（Jervin Naidoo）指出，光憑零關稅政策無法解決非洲經濟結構性與基礎建設問題。

他指出，許多非洲經濟體仍面臨工業化能力不足、物流體系薄弱及過度依賴大宗原物料出口等困境。

中國對非洲國家實施免關稅，與台灣維持外交關係的史瓦帝尼卻遭排除，分析家認為這是政治手段，經濟衝擊有限。

澳洲國立大學（Australian National University）政治學者宋文笛指出，北京當局藉由排除史瓦帝尼，「將與非洲國家的關係武器化，並展示與中國往來帶來好處…中國想向世界展示它如何對待自己的朋友，與台灣的朋友形成對比」。

美國 北京 BBC

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