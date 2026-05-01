調查：生活成本上升 300萬戶英國家庭一天省吃一餐

根據英國消費者權益組織Which?一項最新調查，受生活成本上升以及對經濟發展信心下滑影響，英國約有300萬戶家庭在過去一個月選擇一天至少省吃一餐，以節約開支。

調查顯示，今年3月至4月上旬，英國消費者信心指數為-62，僅次於2022年的低谷-70。當時受烏克蘭戰爭爆發、國際能源和物價攀升影響，英國曾出現一波民生和商業營運成本信心危機。

根據Which?的最新調查，英國約71%受訪成年人認為，英國經濟前景在未來12個月將惡化，且高達85%的受訪成年民眾擔憂食品價格將持續上漲。

對物價持續走高的擔憂迫使許多民眾縮減開支、改變生活習慣。Which?調查結果顯示，約67%戶的受訪英國家庭過去一個月曾調整「至少一項」消費行為或飲食習慣，以節約飲食用品開支。

Which?指出，最常見的改變包括民眾選擇購買較便宜商品，以及更傾向選購標榜「經濟實惠」的超市自有品牌，或者搶在促銷期間多買一些撿便宜。

不過，更值得關注的是，大約每10戶英國家庭之中，就有1戶已開始每天至少省吃一餐，以壓低開銷。Which?指出，這相當於平均有300萬戶英國家庭選擇這麼做。

除了食品，英國民眾也擔憂能源燃料價格恐居高不下。有69%受訪英國成年人已調整駕車習慣以節約支出，這連帶造成約33%和13%受訪英國成年人在過去一個月分別減少出遊和減少拜訪親朋好友。

生活成本壓力也反映在其他層面，包括約有7.7%受訪英國家庭在過去一個月曾未能準時繳納水電瓦斯和租金等房屋使用相關費用、借貸或信用卡帳單。

Which?分析，帳單逾期未繳或逾期繳納的情形有惡化趨勢：去年底，約5.7%的英國家庭有相關情況，但今年過去3個月期間，平均數字已來到7.5%。

中東地區今年2月底爆發新一波戰爭，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）至今未能恢復國際航運暢通，導致能源及原物料價格攀升。Which?指出，在2月之前已欲振乏力的英國消費者信心過去2個月更是「急遽下滑」。

Which?每月執行相關調查，最近一次調查時間為4月上旬，抽樣2077名英國成年民眾，結果於4月30日發布。Which?同時也經營商品性能和價格比較網站。