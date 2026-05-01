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市場關注中東戰事發展 亞股隨美股漲勢多收紅
國際油價歷經劇烈波動後小幅上揚，投資人持續關注美伊戰爭後續發展，亞洲多國逢勞動節休市一天，今天仍有交易的亞股隨美股漲勢多收紅。
法新社報導，過去1週美國與伊朗的和談進度停擺，雙方短期內似乎難以達成重啟荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）的協議，使這個重要航道持續受阻。
4月初傳出美伊停火消息，使國際油價一度大跌後，雙方近來協商進展不順，油價隨即回升。美國新聞網站Axios本週稍早披露，美國總統川普（DonaldTrump）將於數日內聽取美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）簡報對伊朗行動的新計畫，據傳美軍亦要求部署「暗鷹」極音速飛彈，以打擊伊朗深處目標。
消息一出推升油價猛漲並加深市場疑慮，尤其川普前幾天才示警說，美方封鎖伊朗港口行動可能維持數月之久。
6月交割的布倫特原油價格昨天一度勁揚5.6%，觸及每桶126美元，終場收低、回落至114美元；西德州中級原油6月合約價格小幅上揚。
投資人正緊盯華府與德黑蘭的動向，盼雙方取得新進展以結束這場重創全球經濟的危機。
亞洲多國逢勞動節休市一天，東京、雪梨及威靈頓股市今天隨美股漲勢收紅。
英國中央銀行英格蘭銀行（BOE）昨天決議維持基準利率3.75%不變，但警告，若中東戰爭持續推升通膨，未來仍有升息必要。歐洲中央銀行（ECB）也宣布維持利率於2%不變，指出受戰爭影響，經濟成長與通膨前景面臨的風險正日益增加。
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