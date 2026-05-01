快訊

賴總統稱逐顆檢查進口馬鈴薯 陳菁徽：邊境人員拳頭都硬了

王月昏迷開顱保命…淚謝醫師「把我留在人間」 手術細節曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

市場關注中東戰事發展 亞股隨美股漲勢多收紅

中央社／ 香港1日綜合外電報導

國際油價歷經劇烈波動後小幅上揚，投資人持續關注美伊戰爭後續發展，亞洲多國逢勞動節休市一天，今天仍有交易的亞股隨美股漲勢多收紅。

法新社報導，過去1週美國與伊朗的和談進度停擺，雙方短期內似乎難以達成重啟荷莫茲海峽（Straitof Hormuz）的協議，使這個重要航道持續受阻。

4月初傳出美伊停火消息，使國際油價一度大跌後，雙方近來協商進展不順，油價隨即回升。美國新聞網站Axios本週稍早披露，美國總統川普（DonaldTrump）將於數日內聽取美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（Brad Cooper）簡報對伊朗行動的新計畫，據傳美軍亦要求部署「暗鷹」極音速飛彈，以打擊伊朗深處目標。

消息一出推升油價猛漲並加深市場疑慮，尤其川普前幾天才示警說，美方封鎖伊朗港口行動可能維持數月之久。

6月交割的布倫特原油價格昨天一度勁揚5.6%，觸及每桶126美元，終場收低、回落至114美元；西德州中級原油6月合約價格小幅上揚。

投資人正緊盯華府與德黑蘭的動向，盼雙方取得新進展以結束這場重創全球經濟的危機。

亞洲多國逢勞動節休市一天，東京、雪梨及威靈頓股市今天隨美股漲勢收紅。

英國中央銀行英格蘭銀行（BOE）昨天決議維持基準利率3.75%不變，但警告，若中東戰爭持續推升通膨，未來仍有升息必要。歐洲中央銀行（ECB）也宣布維持利率於2%不變，指出受戰爭影響，經濟成長與通膨前景面臨的風險正日益增加。

美軍 美國 川普

延伸閱讀

川普警告封鎖伊朗港口恐持續數月　亞股多收低

5月1日　美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

中東開戰後油市波動劇烈 國際油價飆4年新高後回落

4月29日　美伊戰爭對國際經濟、財經市場與民生衝擊

相關新聞

伊朗戰爭拖到何時將擊潰全球石油供需？小摩估計：最快6月初

摩根大通預測，伊朗戰爭如果到6月初還不落幕，恐會擊中全球石油供應的崩潰點。

iPhone 18凍漲能撐多久？恐怕得在「這時」漲價

蘋果上季財報一如預期表現亮眼，但隨著DRAM短缺情況加劇，該公司產品定價恐受衝擊，尤其是iPhone。

金價漲勢告終？德銀：未來5年金價翻倍 寄望於這些買家

伊朗戰爭爆發後，黃金竟不漲反跌，避險功能失靈，過去兩個月來跌幅逾11%。光芒失色的金價還會漲嗎？德意志銀行分析師預期，新興市場央行若是為了分散外匯存底而加碼買進，金價未來五年有望漲上每英兩8,000美

不知何時會停戰...美財長貝森特：美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽

美國財長貝森特16日接受財經新聞網站CNBC專訪時指稱，美方正允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽。

韓4月晶片外銷大增174% 整體出口維持強勁成長

南韓貿工能源部今天（5月1日）公布的數據顯示，因晶片出貨暢旺，4月出口連續第11個月擴張。全球布建人工智慧（AI）基礎設施如火如荼，推動晶片需求激增，抵銷伊朗戰爭帶來的動盪和不確定性。

祖克柏將裁員歸咎AI資本支出攀 不排除擴大縮減人力

社群龍頭臉書（Facebook）母公司Meta執行長祖克柏，今天在員工大會上表示，公司的裁員計畫是為了因應人工智慧（AI...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。