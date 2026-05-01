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iPhone 18凍漲能撐多久？恐怕得在「這時」漲價

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
記憶體短缺情況恐在第3季以後開始影響iPhone價格。法新社
記憶體短缺情況恐在第3季以後開始影響iPhone價格。法新社

蘋果上季財報一如預期表現亮眼，但隨著DRAM短缺情況加劇，該公司產品定價恐受衝擊，尤其是iPhone。

Wccftech報導，iPhone記憶體占單支手機物料清單（BOM）的比重，很快就會達到45%，意味著每8GB的LPDDR5X RAM記憶體，蘋果將被迫負擔超過180美元，難以維持現有的產品價格。

蘋果執行長庫克在年度第2季（上季）法說會上表示，該公司是透過預先採購記憶體和儲存設備來控制成本。這也是蘋果過去兩季獲利未受影響、繳出優異成績單的原因。

報導指出，止於6月的第3季，才開始令人擔憂，因為到時候DRAM和NAND快閃記憶體的供給將開始告急。屆時蘋果將必須以上漲後的價格購買新的零組件，勢將衝擊產品利潤率。

不過，蘋果在第3季之後才會真正進入危險境地。儘管外界盛傳蘋果將凍漲iPhone 18的建議售價，但記憶體庫存用盡後，蘋果將不得不提高旗下產品價格。

天風國際證券分析師郭明錤曾建議蘋果自行吸收這些成本，善用市場亂局。他認為，蘋果來自服務部門的營收規模如今達到309.76億美元，應足以使其免受DRAM短缺的衝擊。

蘋果 庫克

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