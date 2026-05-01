黃循財稱荷莫茲海峽持續封閉 新加坡今年經濟將趨緩

新加坡總理黃循財今天警告，由於中東危機導致荷莫茲海峽持續關閉，新加坡今年經濟成長將趨緩，一些國家甚至可能陷入衰退。

法新社報導，黃循財在五一勞動節演說中表示，這場戰爭預計「短期內不會結束」，接下來幾個月供應鏈中斷的情況可能惡化。

美國與以色列2月28日聯手轟炸伊朗以來，這條承載全球1/5石油與天然氣運輸的荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）實際上已經封閉。

黃循財說：「在亞洲，我們受到的影響尤其嚴重，因為我們高度依賴來自波斯灣地區的能源及其他關鍵物資。」

他指出：「全球通膨將會升溫，從能源擴及到食品，進而波及其他基本必需品。一些經濟體很可能陷入衰退，新加坡也會直接受到影響。」

「我們今年的經濟成長將趨緩，通膨將加劇，這一切都會對企業、勞工及家庭帶來實質壓力。」

不過，黃循財指出，新加坡過去為增強能源韌性而實施的政策，包括成為主要的煉油中心與能源交易樞紐，使新加坡處於應對危機的優勢地位。

他也警告，即使荷莫茲海峽重新開放，情勢也不會立即恢復正常。「港口與能源基礎設施遭到破壞，航道還需要清除水雷。」