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中東局勢緊張 日本釋出第2波國家石油儲備

中央社／ 東京1日綜合外電報導

中東局勢惡化之後造成外界憂心石油供應的穩定性，日本政府資源能源廳今天起釋出第2波國家石油儲備，總共580萬公秉，相當於日本國內20天份的消費量，希望能穩定石油供應。

「產經新聞」與共同社報導，資源能源廳指出，位於茨城縣的鹿島石油鹿島原油儲油設施，今天清晨1時起率先釋出這波日本國家油儲，明天起鹿兒島縣的志布志國家石油儲備基地也會開始釋出儲備。

而這波油儲將以總共約5400億日圓（約新台幣1100億元）的價格，賣給日本4間大型石油公司ENEOS、出光興產、COSMO石油、太陽石油。

日本3月起釋出的第1波油儲，包含國家儲備、民間儲備，以及產油國共同儲備，總共約50天份的用量，而部分儲油基地目前仍在釋出第1波油儲。

截至4月28日，日本國內的石油儲備量，總共211天份。

太陽 石油 日本 中東

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