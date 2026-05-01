金價漲勢告終？德銀：未來5年金價翻倍 寄望於這些買家

伊朗戰爭爆發後，黃金竟不漲反跌，避險功能失靈，過去兩個月來跌幅逾11%。光芒失色的金價還會漲嗎？德意志銀行分析師預期，新興市場央行若是為了分散外匯存底而加碼買進，金價未來五年有望漲上每英兩8,000美元，幾乎比現在的價位翻倍。

黃金即期期貨價格4月下跌0.7%，周四（30日）以每英兩4,614.7美元收盤，總計過去兩個月來已跌掉615.8美元，跌幅達11.77%，道瓊市場數據顯示這是史上最大的連兩月跌幅。不過，今年來金價仍漲7%，且過去一年漲幅達39.5%。

德意志銀行全球總經與主題研究主管李德在最新研究報告指出，如果新興市場國家加速外匯存底分散化，減持美元、增持黃金，又假設這些國家把黃金占比提高到40%，就算他們整體外匯存底水位降到5兆美元，金價未來五年仍可能漲上8,000美元。

根據國際貨幣基金（IMF）最新年度報告，新興市場與開發中經濟體目前持有總值約7.5兆至8兆美元的黃金準備。

李德的論點是，金價要長期看多，有賴新興市場央行買盤持續不輟。他寫道：「我們認為，金價的長期展望，取決於黃金將來在新興市場央行外匯存底所占的比率，以及他們的黃金占比目標。」

他指出，2008年迄今的央行黃金淨購買總額全由新興市場央行包辦，但目前黃金只這些央行準備的16%左右，這顯示他們還有很大的加碼買進空間。若是後冷戰秩序普遍逆轉，加劇央行分散外匯準備、減少依賴美元的迫切性，央行更有理由持續買黃金。

世界黃金協會（WGC）全球研究主管亞提加說，這種趨勢變遷讓黃金對新興市場央行特別有吸引力，有助於這些國家降低對美元的依賴，而不必純粹以本國幣取代美元。他說，1990年代末亞洲金融風暴過後，新興市場央行大多持有大量的美元準備，如今世界局勢隨地緣政治角力而丕變，外匯存底分散化愈來愈重要。

亞提加指出，黃金是央行分散外匯準備的主要受惠資產，因為具備三大優點：流動性、普世接受、沒有主權風險（因為不屬於任何政府發行的資產，所以也不是任何政府的負債）。