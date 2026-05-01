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新加坡私銀中國客源增 專家指避風港效應監管並行

中央社／ 新加坡1日專電

新加坡媒體今天引述彭博報告指出，未來3至5年中國將超越東南亞，成為新加坡私銀服務最大客戶來源。專家表示，關稅與地緣政治因素引發市場波動，使新加坡成為資金避風港的吸引力提升。律師也指出，資金來源核實、反洗錢等法規遵循條件亦提高。

彭博行業研究近日報告指出，新加坡財富管理產業的成長動能預料將持續多年。針對當地私人銀行從業人員的調查顯示，逾半數受訪者預期，在2030年前，亞洲私人銀行的管理資產規模（AUM）每年可望成長6%至10%。聯合早報今天報導，未來3至5年中國可能超越東南亞，成為新加坡私人銀行最大的客戶來源。星展集團、華僑銀行與大華銀行的資產管理規模在2025年成長13%，明顯高於2019年至2024年間7.6%的年均成長率。

報導指出，報告顯示截至4月初的市場調查，受中東地區衝突影響已有部分財富管理資金流入新加坡，但整體規模仍有限，尚未出現大規模資金外流。若地緣政治衝突持續延燒，新加坡可望吸引更多資金流入，也可能促使部分家族辦公室自海灣地區遷移至新加坡。

家族辦公室是指專門為富裕家族提供投資和財富管理的私人公司，新加坡家族辦公室市場持續擴張，報告預估，到今年底將新增約1300個，使總數達約3300個。根據官方數據，截至2024年底新加坡已有逾2000個單一家族辦公室。

熟悉金融市場的新加坡資深媒體人陳士銘接受中央社記者訪問時表示，關稅與地緣政治因素引發市場波動，使新加坡成為資金避風港的吸引力提升，東南亞與中國是資產管理需求成長的主要來源，同時來自英國等地的資金也有增加。

過去幾年新加坡因2023年的洗錢案而收緊家族辦公室的設立門檻，在新加坡工作的美國律師邱振亞日前接受中央社訪問表示，所謂的富豪客群會為了因應市場波動，加速將資產轉移至政經環境穩定的司法管轄區。值得注意的是，隨著新加坡金融地位提升和新資金的湧入，新加坡對資金來源（SOF）和財富來源（SOW）的審查與法規遵循標準已進入動態調整期，反洗錢、稅務合規、制裁合規以及經濟實質的監管將是必然趨勢。

法國外貿銀行亞太地區首席經濟學家艾雷洛（AliciaGarcia-Herrero）曾向中央社表示，中國資金流出海外以來帶來的壓力有增無減，加上國際機制對離岸中心（offshore center）壓力日增，新加坡增加審視海外資金的力道；儘管部分中國富豪回流香港，新加坡仍是富豪移民與資本投放的熱門地點。

東南亞 新加坡 彭博

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