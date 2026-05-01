韓4月晶片外銷大增174% 整體出口維持強勁成長

南韓貿工能源部今天（5月1日）公布的數據顯示，因晶片出貨暢旺，4月出口連續第11個月擴張。全球布建人工智慧（AI）基礎設施如火如荼，推動晶片需求激增，抵銷伊朗戰爭帶來的動盪和不確定性。

經工作日差異調整後，南韓4月整體出口年增48%至858.9億美元，優於市場預期，3月的成長率則修正為49.2%。4月整體進口年增16.7%至621.1億美元，貿易順差因而達238億美元。

至於南韓出口的主力半導體，在3月首度突破300億美元大關後，4月仍維持強勁動能，較去年同期大增174%，至319億美元。雖稍低於3月所創的328億美元新高，但這股動力預料能延續今年一整年，彌補汽車、鋼鐵等產業造成的缺口。

以出口目的地來看，4月南韓對美國出口成長54%，對中國出口大增63%。到中東地區的出口額，受美伊戰爭影響，年減25%。

伊朗戰爭爆發以來，油價飆漲，高度依賴能源進口的南韓經濟，面臨通膨走高的壓力，所幸出口引擎靠著記憶體驅動，維持成長，南韓經濟目前仍展現韌性，但前景已日漸複雜。南韓央行新任總裁申鉉松示警，油價上漲和韓元走弱預期將推升通膨、拖累經濟成長。