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馬斯克告OpenAI出庭作證 稱未細讀轉型營利條款

中央社／ 加州奧克蘭30日綜合外電報導
媒體拍到馬斯克28日在加州法院出庭。美聯社
媒體拍到馬斯克28日在加州法院出庭。美聯社

全球首富馬斯克今天在緊張的交叉詰問中作證表示，他雖知道早期有關將OpenAI轉型為營利公司的討論，但共同創辦人阿特曼向他保證，OpenAI仍將維持非營利性質。

路透社報導，馬斯克對OpenAI提告，指控這家公司、共同創辦人兼執行長阿特曼（Sam Altman）與總裁布羅克曼（Greg Brockman）透過承諾將打造一個以安全開發人工智慧（AI）為優先的非營利組織，爭取到他3800萬美元的捐款與個人協助，隨後卻轉型創設圖利自己的營利實體。

OpenAI、阿特曼與布羅克曼的律師薩維特（WilliamSavitt）追問馬斯克，他是否讀過阿特曼於2017年8月31日轉寄的一份條款清單，內容涉及OpenAI從非營利組織轉型為受非營利組織監督的營利公司。

馬斯克穿著深色西裝、繫著黑色領帶並搭配白色襯衫出庭，他說：「我的證詞是，我沒有細讀細節條款，只看了標題。」

這場在加州法庭進行的庭訊進入第3天，結果可能決定OpenAI的未來。OpenAI憑藉聊天機器人ChatGPT引領AI的廣泛使用，並持續從投資人那籌集數十億美元資金以強化運算能力，為規模可能達數兆美元的首次公開募股（IPO）做準備。馬斯克尋求對OpenAI的治理進行根本性改革，並索賠1500億美元。

OpenAI表示，特斯拉（Tesla）與太空探索科技公司（SpaceX）執行長馬斯克是受到對OpenAI的控制慾所驅使，且在2018年離開董事會後，對OpenAI取得的成功心生不滿。OpenAI也指出，馬斯克在還待在公司期間，並未將安全議題列為優先，他也試圖扶植自己的AI公司、隸屬SpaceX的xAI，但xAI的用戶數遠不及OpenAI。

馬斯克被問到為什麼不早一點對OpenAI提告，以及他如何且為何沒有意識到OpenAI將轉型為營利公司。薩維特還指出，其他OpenAI創辦人寄給馬斯克的電子郵件顯示，他們曾討論過在某個時間點把OpenAI的技術轉為封閉原始碼或從中獲利。

馬斯克回應時表示：「阿特曼與其他人曾向我保證，OpenAI將維持非營利性質。」

ChatGPT OpenAI 馬斯克

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