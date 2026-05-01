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這家免治馬桶廠加碼晶片零件投資 營收利潤雙雙創新高、股價飆逾18%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
AI需求帶動半導體零件業務成長，TOTO加碼靜電吸盤投資並推升營收與獲利雙雙創新高。路透
AI需求帶動半導體零件業務成長，TOTO加碼靜電吸盤投資並推升營收與獲利雙雙創新高。路透

以「免治馬桶」聞名的日本衛浴大廠TOTO周五公布財報後，股價一度狂飆18%，創有史以來最大漲幅，主因是公司宣布將加速投資半導體相關零件業務，搶攻AI需求的商機。

在截至2026年3月底的會計年度，TOTO合併營收為7,374億日圓，高於前一年的7,245億日圓，而營業利潤達到538億日圓，雙雙創下歷史新高。

其中，先進陶瓷部門的營收年增34%至674億日圓，營業利益升至289億日圓，主要受惠於半導體製程用靜電吸盤（electrostatic chucks）與AD元件需求強勁。

TOTO表示，因應資料中心與AI應用的持續需求，計劃在2028會計年度前投資約300億日圓，擴大三座陶瓷工廠的產能，擴大靜電吸盤相關投資與產能。靜電吸盤是NAND記憶晶片生產的關鍵零件，隨雲端業者為支援AI需求增加對儲存裝置的採購，公司預期2027年度獲利將再創新高。

市場也關注該公司面臨的外部壓力。英國投資基金Palliser Capital近期入股TOTO，呼籲積極推廣晶片零組件業務，避免錯失AI熱潮帶來的成長契機。

日本 營收 晶片

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