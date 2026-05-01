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歐盟放寬併購規則 以利打造「冠軍企業」 抗衡美中巨頭

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
歐盟改革企業併購規範，以打造能與美中企業巨擘競爭的大型本土企業。路透
歐盟改革企業併購規範，以打造能與美中企業巨擘競爭的大型本土企業。路透

歐盟宣布改革企業併購規範的計畫，鬆綁部分限制，以打造能與美中企業巨擘競爭的大型本土企業，為20年來首次對併購政策進行重大調整。

這項新準則包括，歐盟將給予企業能有機會在歐盟展開調查前，先說明在併購之後的效率好處，涵蓋創新、永續及韌性，說明這些交易的優勢與合理性，以補齊監管當局傳統較聚焦消費者傷害與降低競爭的論點，若企業陳述的效率所帶來的長期益處至少能抵銷傷害競爭的衝擊，歐盟可望有條件批准。

企業也須證明這些益處能強化其能力，或是有增加投資、或打造新產品、改良產品或服務、改善產品分配的誘因，但這個門檻可能很高，因為監管當局預料將持續聚焦潛在漲價對消費者的傷害、以及對競爭對手的影響。

另一項新提案是監管當局不會介入涉及新創公司或研發計畫、且可能加強競爭的交易，但不包含相關市場的龍頭企業、或被歐盟數位市場法納為「守門人」（例如美國科技巨擘）所提起的交易。歐盟執委會警告，大型科技公司在收購主要從事研發的新創企業時，將無法以所謂提振創新的主張，為交易辯護。

歐盟執委會些提案將啟動公眾諮詢程序，截止日為6月26日。歐盟執委會主席范德賴恩表示，「歐洲需要能在全球舞台競爭的大膽且創新企業，我們擁有人才，現在我們必須打造有利歐洲下一家巨頭的環境」。

歐盟反托辣斯執委黎貝拉（Teresa Ribera）則審慎表示，這些新準則不代表歐盟將對併購交易完全放手，新措施的目標維持一致，仍是「在避免權力積累並遭濫用之際，保護強大且具競爭力的市場」。

儘管新規並未明確反對歐盟以外企業收購歐洲企業，以免挨批歧視，但未來的併購審查將評估交易是否有助強化歐盟內部市場的韌性，顯示外國企業收購歐洲公司可能面臨更嚴格的監管流程。

歐盟這些新規凸顯思維改變，也呼應歐洲央行（ECB）前總裁德拉基2024年所發布報告的部分內容。

歐盟 美國 歐洲

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